Odnono — «Цветы незримого мира». Музыка неизбежности

14 сентября группы Odnono выходит альбом «Цветы незримого мира» — их первое большое высказывание за шесть лет. Эта работа, по признанию самих музыкантов, предельно откровенная, до боли пронзительная, наполненная чувством разлуки и нежностью, и, к сожалению, и к счастью, неизбежная.

Odnono — российская инди-группа, существующая уже больше 10 лет. За это время музыканты успели выступить на ключевых российских фестивалях, выпустить больше 10 релизов и найти своё место на локальной сцене, заняв нишу, которую сами участники группы называют дип-инди. Среди людей, с которыми успели поработать Odnono — игравший с Massive Attack индийский скрипач Камал Сабри, номинированная на «Грэмми» британка Джанави Харрисон, немецкий битбоксер и мультиинструменталист Ricoloop и многие другие.

Сейчас Odnono представляют свой восьмой большой альбом «Цветы незримого мира», который сочетает в себе ритмичность хип-хопа, аналоговые синтезаторы и эфемерное обаяние эмбиента. За звучание альбома отвечали постоянные участники группы — гитарист Наиль Курамшин и барабанщик Даниил Лилеев. Всё это дополняют стихи фронтмена Алексея Мышкина, существующие на стыке рэп-куплетов и поэзии.

«Цветы незримого мира» за вдохновением обращаются к творчеству западных групп Röyksopp, Moderat и Odesza. Но участники Odnono не слепо перекладывают на русский манер звучание этих электронных команд, а работают скорее на том же поле эстетики и ощущений, переносящих слушателя в многомерную вселенную Odnono.

В этом мире много рассуждений о смерти и Боге, о человеческих слабостях и «неудобной» искренности, о сотворчестве и истинном единстве всех людей. А вместе с этим — песня-посвящение маме и трек на стихи Марины Цветаевой, приуроченный к 125-летию поэтессы.

22 сентября в 20:00 группа Odnono приглашает в клуб «Урбан» на свой большой электронный аудио-визуальный концерт, посвящённый двум масштабным презентациям — нового альбома «Цветы незримого мира» – любовь за гранью жизни и смерти под звуки густых, плотных аналоговых синтезаторов и презентация электронной программы, в которой, не только новые треки, но безусловные хиты группы будут представлены в новой форме, вдохновленной музыкой Radiohead, Moderat, Royksop и Odesza.

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