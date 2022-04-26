1 мая в 13.00 историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина приглашает на интерактивную мистическую экскурсию «Усадьба Вязёмы и тайна трёх карт».
«Экскурсия проходит по Конному двору, парку и дворцу усадьбы Вязёмы, и проводится только в теплое время года один раз в месяц, – сказала министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова. – Посетители получат возможность почувствовать дух старинной усадьбы и увидеть ее красоты с самой высокой точки дворцово-паркового комплекса – бельведера. Здесь со всей полнотой можно ощутить очарование дворянской жизни, погрузиться в атмосферу присущего ей радушия и гостеприимства».
Проводником в этот удивительный и таинственный мир выступит директор музея-заповедника Александр Рязанов, заслуженный работник культуры РФ, обладающий глубокими познаниями о прошлом вязёмской земли, тайнах родового гнезда князей Голицыных, легендах и преданиях, окружавших его обитателей.
В этот день гостей ожидают интерактивная дворянская карточная игра XVIII века и сувенир от «Пиковой дамы».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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