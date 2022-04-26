«В.А. Тропинин. Эпоха и образ» — новая выставка на ВДНХ

С 27 апреля по 12 июня в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ состоится выставка «В.А. Тропинин. Эпоха и образ». Экспозиция включает работы выдающегося русского художника Василия Андреевича Тропинина (1780-1857 гг.) и его современников — мастеров первой половины XIX века.

Тропинин Василий Андреевич. 1780-1857. Портрет Александра Александровича Алябьева. Начало 1840-х годов. Фото Музея В.В. Тропинина и московских художников его времени

Выставка «В.А. Тропинин. Эпоха и образ» будет проходить на четвертом этаже павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. На экспозиции гости смогут увидеть восемь полотен Василия Тропинина, который по праву является одним из ярких выразителей идеалов Золотого века отечественной культуры. Работы представляют разные периоды творчества живописца. Наибольший интерес у публики вызовут знаменитый автопортрет Тропинина с кистями и палитрой на фоне окна с видом на Кремль, портреты Александра Александровича Алябьева, Александра Андреевича Тона, картина «Старик ямщик, опирающийся на кнутовище».

Значительная часть экспозиции отведена художникам — современникам Тропинина (П.А. Дубровину, М.Д. Резвому, П.М. Шамшину, Н.А. Заваруеву), а также зарубежным живописцам, связавших свою жизнь с Россией (К.К. Штейбену, Ф.Ф. Кюнелю, К.И. Лашу). Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени по праву гордится полотнами О.А. Кипренского — мастера с именем которого связывают развитие идей романтизма в России. На выставке гости смогут увидеть его работу — портрет графа Василия Валентиновича Мусина-Пушкина-Брюса.

Помимо двадцати пяти полотен из собрания музея В.А. Тропинина, вниманию посетителей представят пять картин из частного собрания Т. Удрас. Это работы кисти П.Н. Орлова, И. Тишбейна, В.А. Голике, Я. Ромбауэра, Д. Доу. Собранные в едином экспозиционном пространстве произведения, написанные как знаменитыми, так и малоизвестными мастерами, позволяют в полной мере погрузиться в мир прошедшей эпохи, воссоздать насыщенную атмосферу времени, которое называют Золотым веком русской культуры.

Выставка доступна ежедневно со вторника по воскресенье с 11:00 до 21:00.

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