«Живопись». Выставка произведений Ивана Лубенникова (1951-2021) и Наталии Глебовой в Российской академии художеств

18 мая 2022 года Российская академия художеств представляет выставку произведений творческого тандема – Народного художника РФ, академика РАХ Ивана Леонидовича Лубенникова (1951-2021) и члена-корреспондента РАХ Наталии Васильевны Глебовой. Проект, демонстрирующий более семидесяти живописных работ разных лет, продолжает череду «семейных» выставок в залах Академии на Пречистенке.

Стержнем выставочного проекта с ёмким и лаконичным названием «Живопись» должен стать поиск взаимных влияний, свободного диалога и отличительных черт. Именно специфическая материальная среда станковой картины сближает две независимые позиции, два различных взгляда Лубенникова и Глебовой на преобразование форм жизни в феномен живописи. Художников, в первую очередь интересует живопись как художественно-прикладная наука о жизни. Что изучает станковая картина? – Жизнь! Почему необходимо об этом помнить? Потому что в скором времени живопись, возможно, окончательно потеряет собственный предмет исследования, прежде всего, на уровне непосредственной работы над картиной.

Пространство выставки позволяет передать зрителю опыт личного и публичного взаимодействия художников. Привязанности, повседневность и частная жизнь одной прекрасной семьи проступает хрупкими интонациями в незримо присутствующей и едва уловимой, иносказательной атмосфере интервалов и пауз. Отношение художников к жанрам станковой картины, которые они видоизменяют в собственной перспективе, диктует экспозиционное решение, основанное на принципе чередования жанров в каждом отдельном зале анфилады.

Выставка завершит работу 5 июня.

Иван Лубенников. Золотая оень. 2019. Холст, масло, 130х130 см

Иван Лубенников. Нимфа завязывает сандалии № 2. 2018. Холст, масло, 150х130 см

Иван Лубенников. Огонь, вода и медные трубы. 2009. Холст, масло, 160х200 см

Иван Лубенников. Оксалотль. 2010. Холст, масло, 200х160 см

Наталья Глебова. Дождь на реке. 2010. Холст, масло, 150х150 см

Наталья Глебова. Женщина у окна. 2013

Наталья Глебова. На острове Гидра. 2017. Холст, масло, 130х130 см

Иван Лубенников универсализирует жанр, переводит его в сферу аналитического мышления о единстве художественной формы. Живопись и рисование объединяются под эгидой фигуративно-пластического ремесленного целого. Если натюрморт, то обязательно со сложным темным фоном, выполняющим функции нейтрального пространства и высвечивающим цвета главных предметов. В жанре «ню» художник следует за мифологизированным естеством обнаженной женской натуры. Однако ключевым для Лубенникова является не конечный образ, а светотеневая моделировка формы и поиск того случайного, мимолетного света, который густо населяет мир и отражается на поверхности тела женщины бликом живущей красоты. За спинами героев проявляется безграничный пейзаж или грандиозная плоскость фона, которые остаются как будто незамеченными. Эта работа над композицией и натурным знанием, безусловно, сближает Лубенникова с Павлом Федотовым и Григорием Сорокой. Художник часто о них вспоминал, рассказывая о своем методе. Чтобы вернуть пейзажу простор, а фону метафизическую глубину, Лубенников вводит текст, слово и строку, которые носят декоративный характер и семантически обозначают объекты.

Наталия Глебова комбинирует жанры и экспериментирует с их границами в пределах станковой картины. Пейзаж, натюрморт, портрет собираются в единый опыт зрительного восприятия мира. Привычные водоразделы между жанрами сливаются в единый поток наблюдения за субъектом. Поэтому жанры теряют суверенное положение и оказываются втянутыми в поиск воздействующего на воображение яркого образа.

Одна из целей выставки – сохранение памяти. Представленные в залах Российской академии художеств работы Ивана Лубенникова – лишь небольшая часть того огромного наследия, которое оставил художник. Нам еще предстоит заново открыть Лубенникова-монументалиста, Лубенникова-педагога, Лубенникова-писателя, но сейчас разговор о Лубенникове-станковисте. Вместе с тем, выставка совмещает этот коллективный опыт живой памяти с продолжающимися поисками Наталии Глебовой. Какой бы контекст зритель не выбрал, ему все-таки стоит помнить о том, что живопись продолжает говорить сама за себя.

Иван Леонидович Лубенников (1951-2021) – выпускник монументальной мастерской МГХИ им. В.И. Сурикова (1974), член СХР и МСХ, лауреат премии Правительства РФ в области культуры. Произведения мастера находятся в собраниях крупнейших музеев страны, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств. Постоянный участник выставок в России и за рубежом с 1975 года.

Наталия Васильевна Глебова — выпускница монументальной мастерской МГХИ им. В.И. Сурикова (1980), член МСХ и СХР. Участвует в выставках с 1984 года. Ее произведения хранятся в коллекциях в таких музеях, как Государственная Третьяковская галерея, Новосибирский государственный художественный музей и др. Творчество автора отмечено множеством наград.

Материал подготовлен на основе статьи искусствоведа Александра САЛЕНКОВА

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