Музей-заповедник «Зарайский кремль» приглашает на литературно-этнографический фестиваль «Липец в Даровом»

2 июля Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» приглашает посетить VII литературно-этнографический фестиваль «Липец в Даровом».

В конце 2021 года в рамках празднования 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского в усадьбе его родителей открылся музей писателя, благодаря чему праздник теперь пройдет в новом формате.

Чем и как жила русская деревня два столетия назад? Чем умел себя развлечь простой русский человек? Каким нелегким трудом добывал себе пропитание? Фестиваль соткан из ответов на эти вопросы.

Мастера-ремесленники покажут, как обращаться с глиной, плести из лыка и лозы, ткать и ковать. По традиции на ручном ткацком стане будет соткана дорожка с именами гостей праздника.

Многих фестиваль привлекает своей гастрономической составляющей. Постоянные его партнеры из проекта «Taste of History. Попробуй историю на вкус!» поделятся рецептами блюд из детства Достоевского, «Вареньевая Фея» Светлана Колесникова (проект «Литературное варенье») расскажет о традициях варки варенья и угостит «липовым мёдом». В этом году к празднику впервые присоединится молодая, но уже довольно знаменитая зарайская коврижечная.

Также под руководством участников фольклорного ансамбля «Ромода» гости закружатся в настоящем русском орнаментальном хороводе. А еще для них прозвучат песни разных губерний Российской империи и даже упомянутая в «Записках из Мертвого дома» старинная песня, услышанная Ф.М. Достоевским в Омском остроге. Ментальный перенос на пару столетий назад на фестивале обеспечит мужской хор «Век».

Гости смогут принять участие в народных играх, купить и изготовить оригинальные сувениры, пройтись с экскурсией по усадьбе и флигелю, посетить выставку «Достоевский и Европа», почувствовать себя героями произведений писателя и побывать в тех местах, где Достоевский был счастлив. На театральной площадке пройдет кукольный спектакль, созданный по мотивам традиционных ярмарочных выступлений.

Праздник в писательском музее немыслим без литературы. Тексты Достоевского не устаревают и как никогда актуальны. В старой липовой роще на один день откроются зеленый читальный зал и лекторий. Читать будут мэтры достоевистики, выпускники Школы-студии МХАТ при МХТ им. А.П. Чехова, зрители. В завершении специальный гость фестиваля – народный артист России, ведущий актер Малого театра и официальный голос телеканала «Россия 1» Александр Клюквин прочтёт отрывки из «Дневника писателя».

Начало фестиваля в 13.00.

Вход свободный.

Место проведения: г.о. Зарайск, деревня Даровое, д. 1А.

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