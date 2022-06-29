В Москве утвердили предмет охраны памятника русского классицизма — Дома Пашкова

В Москве утвердили предмет охраны ансамбля Дома Пашкова. В него вошло описание внешнего вида и особенностей всего архитектурного комплекса, который состоит из главного дома с двумя флигелями (улица Воздвиженка, дом 3/5, строение 1), парадного двора с воротами, а также церкви Николы в Старом Ваганькове. Теперь реставрировать ансамбль можно только в строгом соответствии с этим документом.

«Дом Пашкова считается одним из самых знаменитых архитектурных памятников русского классицизма. Это здание XVIII века — объект культурного наследия федерального значения, который сейчас относится к Российской государственной библиотеке. С момента постройки дом является знаковым для города, он фигурировал в литературных произведениях, его изображали на картинах и открытках», — отметила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

По ее словам, специалисты Мосгорнаследия подробно описали планировку всего ансамбля, его внутреннее и внешнее художественное оформление, включая белокаменный цоколь, львиные маски на замковых камнях, арочные окна, четыре круглые скульптуры. В документе учтены материалы отделки и структура интерьеров, лестницы конца XVIII — XIX века, убранство парадного зала, скульптурный декор, осветительные приборы XIX века. Также предмет охраны был составлен и утвержден для основных элементов ансамбля: двух флигелей, церкви Николы в Старом Ваганькове, двора и ворот.

Главный вход Дома Пашкова находится со стороны двора, выходящего в Староваганьковский переулок. Парадный, или дворцовый, фасад смотрит на проезжую часть Моховой улицы точно напротив Боровицких ворот Кремля. У ярко-белого здания высокий цоколь, центральный корпус с бельведером (надстройка на крыше в виде башенки) и портиком (выступающая часть строения с колоннами и фронтоном) объединен с боковыми флигелями одноэтажными галереями. Целостность структуры подчеркнута единым сюжетом декора.

Отставной офицер Петр Егорович Пашков в 1784 году приступил к строительству большого дома на Ваганьковском холме. Он хотел, чтобы его особняк впечатлил всю Москву и добился поставленной цели. Здание в стиле классицизма возвели за два года и сразу же признали одним из самых красивых в городе. Память о Петре Пашкове сохранилась благодаря шедевру архитектуры, который стал частью истории столицы и всей страны.

Памятник хранит много загадок. До сих пор не установлено, кто был его архитектором. Авторство приписывают Василию Баженову, но документальных свидетельств не сохранилось. Архив дома сгорел во время нашествия Наполеона, а сама усадьба сильно пострадала. Восстановили ее к 1820 году. Историки полагают, что на этот раз поработал сам Осип Бове. Особняк вызывал всеобщее восхищение. Поэт Михаил Веневитинов назвал его «самым изящнейшим зданием во всей России».

Семья Пашковых владела домом до 1831 года. В 1862-м в здании разместили коллекции и библиотеку Румянцевского музея. В 1870-е годы в левом флигеле открыли новый двусветный читальный зал, рассчитанный на 80 мест, а в конце XIX века в нем было установлено электрическое освещение, пришедшее на смену газовому.

В 1915 году в центральной части Дома Пашкова прошла масштабная реконструкция. Также ремонтно-реставрационные работы проводились там в 1989–1994 годах и в 2004–2008 годах.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.