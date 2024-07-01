Музея Транспорта Москвы разработает специальный маршрут по постоянной экспозиции для детей

Совсем скоро на карте города появится еще одна точка притяжения — Музей Транспорта Москвы. После завершения реставрации в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27 откроется постоянная экспозиция, которая расскажет о транспортной системе Москвы. Музейное пространство проектируется с учетом интересов взрослых, детей, людей с разными типами инвалидности, когнитивными и ментальными особенностями.

«По поручению Сергея Собянина мы реставрируем гараж Константина Мельникова на Новорязанской улице, (дом 27), в котором разместится современный интерактивный Музей транспорта Москвы. После завершения работ здесь откроется постоянная экспозиция, посвященная городскому транспорту. Ожидаем, что он будет ежегодно принимать до 500 тысяч посетителей, среди которых дети и взрослые. Совместно с музеем мы разрабатываем просветительскую, экскурсионную и развлекательную детские программы, которые привлекут внимание юных посетителей и вызовут у них интерес к отечественному транспорту», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Детский маршрут постоянной экспозиции станет «навигатором» ребенка в исследовании транспорта. На нем предусмотрена серия инсталляций «остановки», которые помогут сориентироваться в экспозиции, понять ее содержание, а где-то просто дадут возможность отдохнуть, поиграть и выплеснуть энергию.

«Мы спроектировали постоянную экспозицию так, чтобы каждый посетитель смог получить интересный опыт при взаимодействии с инсталляциями. Учитывая детскую любознательность, юным посетителям мы предложим спроектировать что-то самостоятельно — от дизайна ткани для сидений в автобусе до построения маршрута нового транспорта. Ребенок сможет применить полученные знания на практике и унести с собой домой небольшой сувенир, сделанный своими руками. Дети смогут также освоить некоторые профессии — побыть водителем разных транспортных средств, машинистом, контролером, тоннельным рабочим и так далее», — добавила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Взаимодействие с «остановками» станет своего рода музейным квестом, который можно будет проходить последовательно, взяв заранее маршрутный лист, или свободно, случайно находя эти объекты в пространстве экспозиции.

Другой сквозной объект для детей — колеса. Это тактильные элементы, которые покажут, как менялся за свою историю движитель. Малышам они помогут развивать мелкую моторику, а детям постарше расскажут про форму, материалы и изменения технологий в транспорте.

Принимая во внимание внушительную площадь экспозиции, для детей также будут предусмотрены дополнительные места отдыха, творчества и специальные интерактивные объекты. Все они будут расположены так, чтобы каждому посетителю (в том числе самому юному) нашлось занятие по душе.

Созданием детского маршрута Музея Транспорта Москвы занимается Наталья Гомберг, специалист по адаптивным музейным форматам для детской аудитории.

Просветительская программа будет также учитывать интересы маленьких посетителей. Музей будет проводить мастер-классы, лаборатории и лекции для детей.