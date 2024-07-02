Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа

1987 год. Тында. Железнодорожный вокзал. Вид со стороны станции

2 июля в Государственном историческом музее открылась выставка, приуроченная к 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

В 2024 году отмечается 50 лет с начала основного этапа этой грандиозной стройки века. К юбилейной дате Фонд развития науки и культуры «Таволга» организовал ряд экспедиций по городам и поселкам БАМа, результат которых стал наполнением выставки, посвященной архитектуре и городам, появившимся благодаря строительству легендарной магистрали.

Перед железнодорожниками стояла задача проложить ветку в экстремальных природно-климатических условиях по неосвоенным территориям Восточной Сибири и Дальнего Востока. Не менее грандиозная задача стояла и перед архитекторами – в кратчайшие сроки спроектировать связанную систему городов и поселков, с разработкой планировки и застройки каждого из них.

«Спустя 50 лет мы не перестаем восхищаться замыслом строителей Байкало-Амурской магистрали, и настало время оценить эту идею в комплексе: как был разработан архитектурный ансамбль, что сделано для организации быта людей в поселках и городах. Для нас важно

рассматривать БАМ как культурно-исторический феномен – но не застывший, а живой, меняющийся со временем. Этим проектом нашему Фонду хотелось бы обратить особое внимание на сохранение наследия БАМа: уникальные модернистские вокзалы, скульптурные композиции, яркие мозаики и панно», – пояснила председатель Попечительского совета фонда Марина Бондарева.

Строительство Байкало-Амурской магистрали связано не только с сооружением железной дороги, но и с созданием единой системы расселения – структуры протяженностью 3500 км, состоящей из 47 поселков и городов, которые связывает общий архитектурный замысел. В проектировании этих населенных пунктов участвовали более 80 организаций из всех союзных республик, что сегодня представляет собой историческое наследие советских архитектурных школ – от Прибалтики до Дальнего Востока.

«Строительство БАМа – событие поистине исторического масштаба. Первые проекты транспортного освоения территорий Забайкалья и Приамурья появились ещё в XIX веке. Но лишь в 1974 году был дан старт реализации масштабного амбициозного проекта, когда на XVII съезде комсомола, БАМ был объявлен ударной стройкой. Став поистине общенародным проектом, объединившим добровольцев со всей страны, БАМ до сих пор овеян созидательной энергией советской молодежи», – отметил Алексей Левыкин, генеральный директор Государственного исторического музея.

Экспозиция будет состоять из двух разделов. Первый будет посвящен периоду строительства БАМа. В нем будут представлены предметы, которые во многом передают атмосферу быта строителей-первопроходцев 1970-1980-х годов. Так, одним из важных элементов архитектуры выставки станет «бочка» в натуральную величину, в которой жили строители магистрали. Здесь же будет раскрыта тема временных поселков – даже к строительству зданий, которые должны были прослужить всего несколько лет, привлекались профессиональные архитекторы.

Второй раздел экспозиции будет посвящен БАМу как грандиозному архитектурному проекту. В нем будут представлены схемы реализованных поселков, макеты вокзалов и копии проектных чертежей. Важной частью этого раздела станет фотоколлаж из мозаик и декоративных элементов интегрированных в архитектуру зданий БАМа. Собранный и систематизированная материал позволит продемонстрировать всю грандиозность и масштаб Байкало-Амурской магистрали, как архитектурно-градостроительного проекта.

«С одной стороны, Байкало-Амурская магистраль – это последняя крупная позднесоветская стройка, которая абсорбировала всю крупную архитектуру своего времени. С другой, эта великая стройка поражает воображение, когда ты понимаешь, какая урбанистическая идея за ней стоит. Это не просто строительство поселков, это крупнейший проект в истории России, в котором архитекторы спроектировали среду обитания для человека размером с пол-Европы! БАМ – это утопия, воплощенная в реальность. Он не вписан в историю российской архитектуры и нам еще предстоит осмыслить этот феномен. На нашей выставке мы раскроем его по-новому и впервые об этом поговорим», – рассказал куратор выставки Марк Акопян.

В экспозиции представлены экспонаты из музеев:

Музей истории Байкало-Амурской магистрали г.Тында;

Каларский историко-краеведческий музей;

Краеведческий музей города Зеи;

Усть-Кутский исторический музей;

Городской краеведческий музей Комсомольска-на-Амуре;

Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова;

Магаданский областной краеведческий музей и других.

Вокзал станции Кюхельбекерская, вблизи пос. Янчукан

Кувыкта, середина 1980-х

Лукьянов М. В. Даешь БАМ! Плакат.1974 г. бумага, цветная печать

Лысогор А. Н. (Архитектор). Боковые фасады общежития во временном поселке строителей Ургал-2. БАМ. Ноябрь 1974 г. Бумага, карандаш графитный, фломастеры

Фотография. Макет посёлка Алонка представляют молдавские архитекторы

Мозаика, пос. Ларба

Мозаика, пос. Улькан

Мозаика, пос. Хорогочи

Плафон вокзала Куанда

Поселок Куанда

Постышево. Фото вокзала

Северобайкальск. Фото вокзала

«Чайка» – столовая на 100 посадочных мест

Тунгала. Фото вокзала

Фото видовое: первые жилые дома для рабочих Бамстроя на станции Зейск, 1984 год

Хорогочи конец 1980-х

Эскиз. Железнодорожный вокзал станции Улькан. Вид с привокзальной площади