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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваПочувствуй себя персонажем Льва Толстого: интерактивные экспонаты как способ погружения в роман

Почувствуй себя персонажем Льва Толстого: интерактивные экспонаты как способ погружения в роман

editor
By editor
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вальс наташи ростовой

На ВДНХ в павильоне №61 Государственным музеем Л.Н. Толстого работает мультимедийная выставка «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы». Этот уникальный проект позволяет окунуться в атмосферу XIX века и почувствовать себя героем великого романа Толстого. ВДНХ делится с гостями рекомендациями, на что обязательно стоит обратить внимание при визите на выставку.

Вальс Наташи Ростовой

Одним из самых захватывающих моментов станет возможность разучить вальс, который танцевала на балу Наташа Ростова. Гости смогут сначала посмотреть сцену танца из знаменитого фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука, а затем насладиться выступлением современных исполнителей, которые в точности воссоздают атмосферу того времени. Этот интерактивный элемент позволяет не только увидеть, но и попробовать себя в роли героини, почувствовать ее эмоции и переживания.

Взгляд на архитектуру

На выставке также представлена возможность увидеть, как выглядели здания, описанные в «Войне и мире». На одном из интерактивных экранов посетители могут наблюдать один и тот же дом в его историческом и современном облике. Это позволяет лучше понять, как изменился город с тех пор и как выглядела повседневная жизнь персонажей романа.

Игра в штосс

Для тех, кто интересуется досугом той эпохи, предоставляется шанс сыграть в штосс — популярную карточную игру времен Толстого. Правила можно прочитать на экране медиастенда, после чего сразу приступить к игре. Это отличный способ ощутить атмосферу салонов XIX века и узнать, чем занимались герои романа в свободное время.

Война с Наполеоном

Экспозиция предлагает погрузиться в историю военных действий, описанных в романе-эпопее «Война и мир». Гости смогут отслеживать по движущимся стрелкам движение казаков, побывать на совете в Филях, погреться у партизанского костра. Эти интерактивные элементы создают эффект присутствия и помогают глубже понять реалии того времени и тяжесть тех событий.

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