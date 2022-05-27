«МУЗЫКА КИНО»: симфонические хиты о любви на лучшей крыше в центре Москвы

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29 Мая 2022 в программе «МУЗЫКА КИНО» прозвучат симфонические хиты о любви из блокбастеров на теплой закрытой крыше в центре Москвы!

Уютные концерты на крыше от Roofevents, о которых говорит Москва! ART-COLLAGE приготовил новую программу симфохитов мирового кинематографа на теплой панорамной крыше в центре Москвы — где вам будет комфортно и тепло! Приготовьтесь вспомнить лучшие сцены шедевров кинематографа…

Гостей ожидают два часа наедине с музыкой, в сопровождении необычайно красивых арфы, перкуссии, рояля, скрипки и контрабаса на этом воскресном вечере.

В концерте прозвучат ярки и самые узнаваемые композиции о любви мировых кино-хитов: «Амели», «Титаник», «Игра престолов», «Леон», «Запах женщины», «Сладкий ноябрь», «Обливион», «Список Шиндлера», «Властелин колец» и других.

Вход гостей с 19.00.

Начало концерта в 20.00.

Подробности и билеты по предложенной ссылке.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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