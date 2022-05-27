САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Звук и Буквоед записали интересные факты о рок-музыке и собрали праздничный плейлист ко дню города

В 2022 году 27 мая Петербургу исполняется 319 лет. Книжная сеть Буквоед решила поздравить родной город проектом, в котором показала, каким разным бывает наш город. Потрясающая архитектура, самобытная кухня, объединение культур и, конечно, музыка, которая неразрывно связана с Петербургом. Команда аудиосервиса Звук создала праздничный плейлист из треков в HiFi-качестве.

Петербург по праву считается колыбелью русского рока. Отсюда происходят большинство ставших культовыми групп – например, «Сплин», «Пикник», и, конечно, «Кино». Редакция Звука собрала подборку из треков, олицетворяющих легендарное музыкальное прошлое города и причастных к этому известных музыкантов. В нее вошли хиты и интересные факты о зарождении русского рока, озвученные музыкальным журналистом и главным редактором блога Звук, Ильей Ворониным.

«Ленинградский рок-клуб мало напоминал классический клуб в нашем современном понимании, скорее это было нечто среднее между типичным домом культуры и чем-то отдаленно напоминающим советский союз композиторов – в клубе существовала собственная система членства. Располагался клуб по адресу улица Рубинштейна, 13».

«Борис Гребенщиков когда-то написал песню о своем поколении музыкантов – поколении дворников и сторожей. К сожалению недолгая, но плодотворная жизнь Майка Науменко – лидера группы «Зоопарк», это только подтверждает. Он родился в семье ленинградских интеллигентов, английский язык он знал настолько хорошо, что был способен понять глубинные смыслы, которые в свои песни закладывали его кумиры – Боб Дилан и Марк Болан. Однако окружающая советская реальность ему претила, и он в итоге устроился сторожем, только лишь для того, чтобы и дальше заниматься любимым делом – музыкой».

«Время в истории России сложное, неоднозначное, но безусловно интересное. Режиссер Алексей Учитель всегда проявлял интерес к новым молодежным культурам, которые в СССР проникали с известным скрипом. Например, в 1980 году он снял первый документальный фильм о феномене дискотеки. А в конце восьмидесятых ему удалось попасть в тусовку русского рока, которая, по словам режиссера, представляла собой закрытый клуб. Благодаря его настойчивости сегодня мы имеем возможность взглянуть на главных героев русского рока конца 80-х – в том числе на выступления группы «Аукцыон», понять, что беспокоило и тревожило музыкантов, как была устроена их жизнь и как были устроены концерты, многие из которых скорее напоминали художественные хэппенинги, нежели концерты в их классическом проявлении».

«Точно известно, когда в Советском Союзе впервые выступил западный диджей. Это случилось в 1986 году в Риге, куда с гастролями по приглашению местного комитета комсомола из капиталистического западного Берлина приехал диджей Вестбам. Ничего подобного советские люди не видели – чтобы с помощью двух вертушек и пластинок со странной музыкой создавалось нечто неслыханное, но очень интересное. На той вечеринке присутствовал и Сергей Курехин, который к тому времени придумал импровизационный коллектив «Популярная механика»».

«История многих западных рок-групп начинается примерно так: свою деятельность музыканты начинали еще со школьных рок-банд. В истории русского рока тоже можно найти группу с такой строчкой. Это – группа «Ноль», которая в буквальном смысле выросла из школьной самодеятельности. Она называлась Scrap, а ее первыми участниками были одноклассники Федор Чистяков, Алексей Николаев и Анатолий Платонов. Как и большинство других ленинградских рок-групп 1980-х, их можно считать птенцами Ленинградского рок-клуба, а первые их альбомы записывал знаменитый продюсер Андрей Тропилло».

Для тех, кому близок этот плейлист, Буквоед рекомендует почитать книги, дающие представление о контексте того времени и о самих музыкантах. Например, книга Александра Кушнира «Майк Науменко. Бегство из Зоопарка» среди всех книг про Майка выделяется своей драматургией. Это не очередная хронологическая биография, здесь мы наблюдаем трагический закат «звезды рок-н-ролла». К тому же, в книге представлен богатый архивный фотоматериал, который станет дополнительной темой для разговора.

И куда же без Джоанны Стингрей. Представить себе жизнь Ленинградского рок-клуба без нее невозможно. Её воспоминания поражают — сердце американки до сих пор полно любви к тем временам и людям. В её книгах мы не найдем ни одного негативного воспоминания, зато много любопытных наблюдений, потому что о жизни в СССР и о нашем рок-движении рассказывает человек из другой страны и другой системы.

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