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Музыка, литература и кино: редкие произведения писателей прозвучали на фестивале в Гатчине

editor
By editor
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музыка писателей - гатчина
Фото © Редакция «За рубежом»

В рамках фестиваля «Литература и кино» состоялся уникальный вечер фортепианной музыки «Музыка писателей». Программу исполнила Екатерина Белых — пианистка, композитор, лауреат международных и всероссийских конкурсов, студентка Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и руководитель фестиваля современной и классической музыки «Musica Motus».

Для гостей фестиваля Екатерина Белых подготовила редкие фортепианные произведения, написанные великими литераторами: Л.Н. Толстым, А.С. Грибоедовым, Б.Л. Пастернаком и В.Ф. Одоевским.

Мероприятие было приурочено к 95-летию легендарного издания «За рубежом», которое отмечала Евразийская медиагруппа. В приветственном слове генеральный директор Евразийской медиагруппы, кандидат философских наук, член Международной редакционной коллегии издания «За рубежом» Сергей Деменский подчеркнул значимость этого события:

«По традиции нашей семьи, не только имениннику дарят подарки, но и именинник делает подарки своим родным, любимым, близким, друзьям. И я решил продолжить эту традицию и в Евразийской медиагруппе. 18 июня исполнилось 95 лет легендарному изданию «За рубежом». И в честь этого юбилея мы дарим вам этот вечер — фортепианный концерт для участников кинофестиваля «Литература и кино»».

В программе прозвучали: «Вальс» Льва Толстого (используется в фильме «Отец Сергий», 1978 г.), «Вальс ля-бемоль мажор» и «Вальс ми минор» Грибоедова, «Прелюдия ми-бемоль минор» (1906), «Прелюдия соль-диез минор» (1909) и «Соната для фортепиано» (1909) Пастернака, «Сентиментальный вальс» Одоевского.

Главный редактор издания «За рубежом» Елена Бобкова поздравила собравшихся и выразила уверенность, что музыка объединяет всех, кто ценит творчество.

Анастасия Плотникова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН, автор издания «За рубежом», подчеркнула роль музыки как уникального средства единения людей:

«Вопреки тому, что нам рассказывали в школе, Горький считал главным делом своей жизни не писательство, а объединение людей. А что может лучше объединять людей, чем музыка? Музыка способна устранять любые границы — государственные, языковые, имущественные, социальные. Я рада ещё раз вас приветствовать. Давайте наслаждаться музыкой и объединяться».

Вечер прошёл в тёплой и вдохновляющей атмосфере, ярко продемонстрировав прочные связи между музыкой, литературой и кино.

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