VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииВ Крыму продолжаются съемки второго сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

В Крыму продолжаются съемки второго сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

editor
By editor
88
ландыши
Фото © пресс-служба Арт-кластера «Таврида»

Съёмки второго сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», начавшиеся 10 июня, проходят при поддержке контент-студии «Юг.Кино» (проект арт-кластера «Таврида»). Производственный процесс продлится до конца Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ».

Контент-студия «Юг.Кино» — крупнейший павильонный и натурный комплекс для съёмок полного цикла кино- и медиапроектов, расположен на территории Академии творческих индустрий «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида»). Трёхэтажная контент-студия занимает территорию площадью 5000 м², все помещения оснащены современным высокотехнологичным оборудованием.

Для съёмок продолжения одного из самых популярных сериалов последних лет контент-студия предоставляет все необходимые условия, включая кинокараваны и современную технику.

Производством «Ландыши. Вторая весна» вновь займётся компания «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг.Кино». Режиссёром сериала «Ландыши. Вторая весна» выступит клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект станет дебютом в кино.

Во втором сезоне зрители увидят новую главу в истории героев. Катю, солистку группы «Ландыши», ждут серьёзные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство и поиски мужа Лёхи. Жизнь супругов навсегда меняют независящие от них обстоятельства.

В актёрский состав вернулись Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская и другие звёзды первого сезона, а также присоединились новые лица, включая Дмитрия Блохина и рэпера ST (Александр Степанов).

Предыдущая статья
У главного символа «Алых парусов» в этом году другой маршрут

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru