В Крыму продолжаются съемки второго сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

Съёмки второго сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», начавшиеся 10 июня, проходят при поддержке контент-студии «Юг.Кино» (проект арт-кластера «Таврида»). Производственный процесс продлится до конца Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ».

Контент-студия «Юг.Кино» — крупнейший павильонный и натурный комплекс для съёмок полного цикла кино- и медиапроектов, расположен на территории Академии творческих индустрий «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида»). Трёхэтажная контент-студия занимает территорию площадью 5000 м², все помещения оснащены современным высокотехнологичным оборудованием.

Для съёмок продолжения одного из самых популярных сериалов последних лет контент-студия предоставляет все необходимые условия, включая кинокараваны и современную технику.

Производством «Ландыши. Вторая весна» вновь займётся компания «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг.Кино». Режиссёром сериала «Ландыши. Вторая весна» выступит клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект станет дебютом в кино.

Во втором сезоне зрители увидят новую главу в истории героев. Катю, солистку группы «Ландыши», ждут серьёзные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство и поиски мужа Лёхи. Жизнь супругов навсегда меняют независящие от них обстоятельства.

В актёрский состав вернулись Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская и другие звёзды первого сезона, а также присоединились новые лица, включая Дмитрия Блохина и рэпера ST (Александр Степанов).