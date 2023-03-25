«Музыка нашего времени»: Мировые и российские премьеры вокальной музыки в «Зарядье»

17 апреля в Московском концертном зале «Зарядье» пройдет очередной концерт из цикла «Музыка нашего времени». Среди премьер вечера: мировая премьера Триптиха для женского хора и фортепиано Игоря Холопова на стихи Германа Власова, российские премьеры вокальных циклов «4 песни на стихи Уильяма Блейка» Александра Агопова и «Пути любви» Эммануэля Дюбуа.

Карина Погосбекова, автор проекта «Музыка нашего времени»

«В этот раз мы решили включить в программу выступление Юаня Сая, китайского исполнителя, студента Московской консерватории. Настоящий лирический тенор с теплым тембром. Произведения, которые он исполнит, – это очень красивое сочетание классической традиции и китайского колорита. В целом сегодня мы наблюдаем очень интересную тенденцию, как китайская музыкальная сцена выходит на первый план. Страна рождает таланты мирового уровня», – поделилась автор проекта Карина Погосбекова.

Во время концерта из цикла «Музыка нашего времени» также прозвучат произведения композиторов: Владимира Агопова, Анны Крымской, Александра Навоеца, Полины Назайкинской, Ефрема Подгайца, Беата Фуррера, Хуана Цзы, Хуана Юнси, Бориса Целковникова.

В концерте примут участие солистка Государственного Большого театра, приглашенная солистка Королевского театра Ковент-Гарден и Оперы Бастилии Ксения Дудникова, солистка Государственного Большого театра, заслуженная артистка России Александра Дурсенева, солистка Карнеги-холл, Музикферайн и филармонии Тюрингии Юлия Петрачук, солистка Государственного Большого театра Екатерина Семенова, солистка Московского музыкального театра «Новая опера» Екатерина Кичигина и другие.

«Музыка нашего времени» – цикл концертов современной академической вокальной музыки с участием звезд российской и мировой оперы. В программах цикла звучат произведения всемирно признанных авторов и музыка молодых композиторов, всем известные произведения из оперного репертуара и редко исполняемая музыка.

Миссия проекта – продвигать творчество современных композиторов, именно поэтому в рамках цикла часто проходят мировые премьеры. Так, в 2019 году был впервые представлен вокальный цикл «Размышление» для баритона и фортепиано израильского композитора Анны Сегал. В 2020 году состоялась премьера молитвы «Отче наш» для вокального трио американского композитора Эли Тамара. Весной 2022 года состоялась мировая премьера сочинения Ильи Демуцкого из «Писем римскому другу» на стихи Иосифа Бродского.

Автор проекта «Музыка нашего времени» – пианист, концертмейстер, продюсер, преподаватель Московской государственной консерватории Карина Погосбекова. Ведёт активную концертную деятельность. Выступает со многими мастерами оперной сцены. В качестве коуча и члена жюри принимает участие в различных международных фестивалях, конкурсах и музыкальных проектах.

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