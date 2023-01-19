«Фотомаршрут построен»: познавательный лекторий для всей семьи

В рамках иммерсивной выставки-путешествия «Фотомаршрут построен» посетители всех возрастов могут послушать увлекательные лекции о живой природе и захватывающих экспедициях от российских фотографов, ученых и путешественников.

Выставка «Фотомаршрут построен» – это пространство в шаге от нулевого километра России, которое переносит посетителей из самого центра столицы в нетронутые леса, зеркальные озера, в самые живописные края России. Полное погружение обеспечивают коллаборации фотохудожников с искусственным интеллектом, ожившие кадры в дополненной реальности, видео 360° в VR, тактильные экспонаты, звуки и запахи природы. Выставка – это не только фотомаршрут по стране, но и увлекательная история развития фототехники – от обыкновенного отверстия в сарае до инновационных технологий.

Расписание ближайших лекций об осознанном отношении к природе, о фотопутешествиях, будущем фотографии, новых технологиях и трендах:

22 января в 12:00, «Пленочная фотография сегодня»

Спикер: Аркадий Шлеин – пейзажный фотограф, который создает снимки без цифровой камеры и Photoshop и проявляет их в собственной домашней лаборатории.

Встреча, обладающая особой магией и эстетикой! Вдохновляющая лекция о пленке поможет вам решиться попробовать себя в ретро-фотографии. Аркадий Шлеин поделится своим опытом, расскажет, как работать с механической камерой и печатать снимки, разберет плюсы и минусы съемки пейзажа на пленку и, конечно, пригласит в уникальное ретро-путешествие по России.

22 января в 14:00, «Городская экология»

Спикер: Алексей Ретеюм – директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», председатель Ассоциации парков России, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы, почетный член Российской академии художеств.

Природа – объект вдохновения для фотографов не только в отдаленных уголках, но и в современных мегаполисах. Лекция посвящена новым трендам, вызовам и успешным кейсам в урбоэкологии. Вы узнаете, поможет ли изучение города, создание благоприятных условий, озеленение и инновации улучшить экологическую обстановку в нашем городе.

29 января в 12:00, «Интимный пейзаж и творческие приемы съемки»

Спикер: Алексей Королев – профессиональный фотограф дикой природы. Победитель и лауреат крупнейших международных конкурсов: GDT EWPOTY, «Золотая черепаха», Big Picture, Glanzlichter.

На лекции разберем значение слова «интимный» в контексте пейзажной фотографии, разберем ключевые особенности и узнаем, как создать фото в этом жанре. Поговорим о тактике фотографа, управлении сценой, ICM, мультиэкспозиции и многом другом. Алексей Королев поделится полезными советы о том, как воздействовать на зрителя, на какое оборудование снимать и какие композиционные приемы применять.

29 января в 14:00, «Съемка на дроны – вся информация для начинающих»

Спикер: Дмитрий Купрацевич – профессиональный пейзажный и travel-фотограф. Победитель конкурсов «Дикая природа России», 35 awards – 100 BEST Photos, премии «Моя планета», финалист российских фотоконкурсов.

Гости лекции узнают все о воздушной съемке: как снимать новичкам, что необходимо делать перед запуском дрона, что делать, если потерялся сигнал квадрокоптера, и что такое «брекетинг». Дмитрий Купрацевич поделится уникальными лайфхаками и советами. Встреча будет полезна как профессиональным фотографам, так и любителям.

29 января в 15:00, «Что помогает фотографам создавать свои шедевры?»

Спикер: Денис Ефимочкин – бренд-менеджер компании «Лайт Стайл», экс бренд-менеджер Tamron, Schneider, Cokin, Metz, Novoflex, Profoto.

Загадочные озера и бескрайние реки, величественные и захватывающие дух горы, завораживающие рассветы и закаты. Слушатели лектория узнают, без какого оборудования не обходятся съемки пейзажа, для чего нужен штатив, и как он расширяет творческий потенциал, зачем брать с собой фоторюкзак и как светофильтры помогают при съемке пейзажей. Денис Ефимочкин расскажет, как правильно ухаживать за оптикой и матрицей камеры.

Иммерсивная выставка-путешествие «Фотомаршрут построен» и познавательный лекторий проводятся в рамках научно-познавательного проекта «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!» медиагруппой «Красный квадрат» и сообществом Nature Photo Team при партнерстве с BENRO, ЛитРес, Ботаническим садом МГУ «Аптекарский огород» и Галереей классической фотографии.

Где? Государственный исторический музей, Красная пл., д. 1 (вход № 2 со стороны Нулевого километра). Подробности на сайте Fotomarshrut.ru.

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