Неделя детской книги в РГДБ. История с продолжением

С 25 марта по 2 апреля 2023 года Российская государственная детская библиотека при поддержке Министерства культуры РФ проводит традиционную Неделю детской книги.

В 2023 году её программа под названием «История с продолжением» посвящена 80-летию первого праздника детской книги – «Книжкины именины», который состоялся в Москве 26 марта 1943 года по инициативе классика отечественной литературы для детей Льва Кассиля.

В течение Недели в РГДБ состоится 80 мероприятий: встречи с писателями и художниками-иллюстраторами, презентации книжных новинок, литературные занятия, мастер-классы, показы кинофильмов, мультфильмов и диафильмов, спектакли. Многие из них будут транслироваться в прямом эфире на платформах Культура.РФ и #ЧитайФест.

Программы пяти дней Недели составлены по произведениям Самуила Маршака, Сергея Михалкова, Льва Кассиля, Михаила Пришвина, Агнии Барто. Также будет открыта книжно-иллюстративная выставка, посвященная 110-летию со дня рождения Сергея Михалкова.

Кроме этого РГДБ возрождает практику поездок столичных писателей во время Недели детской книги в другие города. Так, в 2003 году они отправятся для встреч с читателями в Тверь, Торжок, Казань, Ярославль, Вологду, Новосибирск, Черкесск, Ставрополь и Анапу.

В течение Недели детской книги РГДБ принимает в дар книги для передачи в детскую библиотеку в Бахчисарае (Республика Крым).

Около 20 издательств представят в РГДБ книжные новинки, которые можно будет купить по сниженным ценам.

В 2023 году к проведению Недели детской книги под символикой, разработанной РГДБ, присоединилось около 6 тысяч библиотек РФ.

РГДБ планирует под эгидой Российской библиотечной ассоциации объявить конкурс на создание новой единой символики, которую будет рекомендовано использовать всем организаторам Всероссийской Недели детской книги.

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