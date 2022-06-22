«Музыка северных морей»

Если бы органист Тарас Багинец пригласил на свой концерт всех композиторов, музыка которых прозвучит в программе 22 июня, они бы с удивлением обнаружили, как много у них общего — несмотря на то, что жизнь их протекала в совершенно разные времена: с XVI по XXI вв.

И. С. Бах наверняка одобрил бы свое почетное место в финале концерта и выбранные органистом для исполнения Хоральную прелюдию «Как прекрасно светит утренняя звезда», Фантазию и фугу соль минор. Знакомство с литовскими композиторами М.К. Чюрлёнисом и Ф. Латенасом убедило бы Баха в том, что его композиторская школа нашла дорогу в XX и XXI века. А шведский композитор Оскар Линдберг и вовсе повторил судьбу великого немца, выбрав себе работу органистом в церкви.

Что касается предшественников Баха из Нидерландов и Голландии — Яна Питерсзона Свелинка и Николауса Брунса, а также знаменитого Дитриха Букстехуде — их встреча в концертном зале была бы наполнена теплом и дружеским вниманием. Этих композиторов объединила эпоха Барокко, свобода стиля и центральная тема — музыка протестантской церкви, которая главенствовала в странах Северной Европы. Хотя некоторые органисты того времени служили при королевских дворах и занимались сочинением музыки для развлечений светской знати.

Спустя столетия органная музыка вошла в нашу жизнь и стала своеобразной летописью далеких эпох, при этом она не превратилась в выцветший от времени пергамент, эта музыка жива, наполнена глубокими чувствами, она трогает нас сегодня и близка нам глубоким смыслом поиска истины и гуманизма.

Фестиваль «Органные вечера в Кусково» продлится до 17 сентября 2022 года.

Подробная программа на www.organconcert.ru.

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