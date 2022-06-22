Выставка «Открытое хранение. Печи и изразцы» открывается в музее-усадьбе «Измайлово»

23 июня на Измайловском острове открывается новая постоянная экспозиция «Открытое хранение. Печи и изразцы». Посетители усадьбы «Измайлово» смогут увидеть лучшую часть собрания изразцов XVII – начала XX вв. объединенного музея-заповедника «Коломенское – Измайлово». Экспозиция не только вводит в публичный доступ новый пласт музейных предметов, которые обычно скрыты в хранилище, но и позволяет проследить тенденции, стилистические изменения, структуру и использование архитектурной керамики в исторических памятниках. Размещение в усадьбе «Измайлово» обусловлено соседством с Покровским собором, изразцовый декор которого выполнен лучшими мастерами второй половины XVII века: Игнатом Максимовым и Степаном Ивановым Полубесом.

На выставке представлены многочисленные керамические изделия XVII столетия, которое по праву считается периодом расцвета русского изразцового искусства. Архитектурный стиль этого времени часто называют «московским узорочьем»: в это время яркие, многоцветные изразцы украсили церкви и колокольни Москвы, а также печи, которые являлись важной частью древнерусского интерьера.

Для открытого хранения из собрания объединенного музея-заповедника привезены уникальные керамические иконы, приписываемые мастеру Степану Иванову Полубесу: фигуры четырех Евангелистов из собора Данилова монастыря и фигура евангелиста Матфея из храма святого Стефана за Яузой.

XVIII век представлен печными расписными изразцами, производство которых в России было налажено по приказу царя Петра I. Сюжетные росписи на изразцах этого времени представляют различные стороны жизни русского общества.

В XIX веке в России произошло зарождение и расцвет фабричного керамического производства. Жемчужинами музейного собрания этого периода являются керамические панно, выполненные на фабрике М.С. Кузнецова.

Отдельного внимания заслуживают камины, печи немецкого и финского производства, которые украшали московские особняки и доходные дома во второй половине XIX века.

Уникальная коллекция изразцов в Коломенском насчитывает около 16 тысяч предметов и дает возможность проследить историю развития архитектурной керамики от ее истоков – плит ХV века – до изделий советского периода. Большая ее часть посвящена московскому изразцу, потому что именно Москва определяла изразцовую моду.

Первые керамические предметы поступили в Коломенское в 1925 году, благодаря усилиям основателя и первого директора музея Петра Барановского. Он не просто понимал место и роль изразца в русской культуре, но искренне любил и восхищался этим явлением.

Чтобы почеркнуть актуальность изразцового искусства в XXI веке, дизайнеры объединенного музея-заповедника подготовили набор стикеров в Телеграме «Keramodji», который сделан на базе изразцов середины XVIII века.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.