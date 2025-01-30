Музыкальное путешествие по местам преданий и легенд «Большой Страны»

Представьте себе мир, в котором каждое озеро и гора рассказывают свою древнюю историю, а народные песни передают силы, скрытые в недрах земли. Мультимедийное пространство «Большая Страна» в центре Москвы открывает двери в мир преданий, раскрывая величие России через фольклор и географию. Песни и музыка, звучащие на выставке «Большая Страна», появились в Яндекс Музыке и завораживают слушателей.

«Была проведена огромная работа. Фольклористы подбирали песни и музыку разных регионов России. Дальше мы сводили музыку и адаптировали ее к сюжетам проекций», – комментирует руководитель пространства Маша Айзина.

Выставка «Большая Страна» состоит из 8 залов, посвященных местам преданий и легенд России, красотам нашей страны. Каждый зал наполнен мультимедийным контентом, преданиями, озвученными Анатолием Котом и, специально записанными песнями и музыкой, в исполнении группы «Ладные люди». Залы наполнены не просто проекциями и звуками — это своего рода путеводная нить через фольклорные предания, которые передавали через века народы разных регионов России.

Мифы и предания через музыкальные композиции

Камчатка — в этом зале звучит песня «Не дуй, не бушуй», которая становится проводником в легенды о вулканах и загадочных камчатских духов. Музыка несет в себе силу единства всей страны. Камчатка — это место, где Россия каждый день встречает первые лучи солнца.

Байкал — музыка варгана, древнего шаманского инструмента, отправляет в тайгу к старинным обрядам, где шаманы общались с духами озера. Вибрации варгана проникают в тело, создавая мистическую атмосферу.

Васюганские болота — предания о водных духах, о таинственных существах, которые живут в болотах и лесах, охраняя древние секреты. Хороводная песня «Ой, да что во Томской» заставляет вспомнить старинные обряды и песни, звучащие в самых глубоких селах.

Урал — здесь звучит строевая песня «Течёт речка по песку», отражающая дух боевых традиций Урала. Музыка наполняет зал духом мужества и силы.

Эльбрус — мощная Терская лезгинка в этом зале переносит нас в мир кавказских героев. В преданиях этого региона часто упоминаются духи гор, борцы за свободу, и силы природы, которые охраняют величие Эльбруса. Музыка передает дух свободы горных народов.

Баскунчак и Богдо — степи, в которых живут предания о такой важной для человека соли. В этом зале звучит моринхуур — древний смычковый инструмент, его звучание напоминают ржание лошади и ветер в степи, передает величие бескрайних просторов.

Волга — песня «Вниз по матушке по Волге» рассказывает о том, как река стала проводником между народами и местами, связывая воедино разные уголки страны, народы и их культуру.

Териберка — в этом зале звучит песня о прощании, любви и боли, записанная на берегу Белого моря. Легенды о поморах и мистических силах, обитающих в самых северных точках России, передаются через народную песню «Прощай, радость», напоминающую о любви, не имеющей преграды, даже в условиях вечной зимы и полярной ночи.

Интерактивный проект с элементами творчества

Новый проект предлагает гостям не только погрузиться в мир захватывающих аудиовизуальных инсталляций, но и проявить собственные творческие способности. Интерактивные мастер-классы открывают возможности для создания уникальных наборов наклеек при помощи искусственного интеллекта. Желающие также смогут изготовить персональный талисман и узнать больше о рунах — древнем языке.