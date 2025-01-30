Уникальные горельефы можно увидеть на выставке «#ТретьяковкаНаВДНХ»

Среди масштабных экспонатов, представленных на выставке Третьяковской галереи в павильоне «Центральный» на ВДНХ, особо обращают на себя внимание два горельефа. Это горельеф «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!», созданный коллективом из восьми скульпторов во главе с народным художником СССР Евгением Вучетичем, и керамический горельеф «Жить стало лучше, жить стало веселее (Праздник в азербайджанском колхозе)» Исидора Фрих-Хара — одного из самых самобытных советских скульпторов-керамистов.

Горельеф «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!» — одна из самых значительных находок на ВДНХ и одна из самых выдающихся работ Евгения Вучетича — автора монументов «Воин-освободитель» и «Родина-мать зовет». На горельефе площадью 90 квадратных метров представлено торжественное шествие советских граждан разных национальностей, профессий и возрастов на фоне знаковых сооружений: высотки МГУ, плотины ГЭС и других. Здесь изображены более 1,5 тысяч человек, на первом плане находятся порядка 30 основных фигур.

В ходе реставрации и исследования исторических документов стало ясно, что прототипами изображенных героев были реальные люди. Так, пожилой человек слева напоминает академика Ивана Павлова, в нарядно одетой женщине рядом можно узнать знаменитую актрису Аллу Тарасову, а узбек с цветком хлопка справа — это дважды Герой Социалистического Труда Назарали Ниязов. Сегодня бронзовый скульптурный портрет знаменитого хлопкороба Назарали Ниязова, созданный Евгением Вучетичем в 1948 году, также представлен в экспозиции «#ТретьяковкаНаВДНХ».

Созданный к открытию павильона «Центральный» в 1954 году, горельеф позднее был скрыт за листами фанеры. Его обнаружили в 2014 году при реставрации павильона, но оказалось, что часть элементов отсутствует. Узнав, что проводятся работы по восстановлению горельефа, горожане начали возвращать реставраторам фрагменты этого монументального произведения. Так подлинные детали горельефа вернулись на свои исторические места.

В процессе работ восстановили отбитые фрагменты скульптур, удалили загрязнения, пятна и поздние тонировки, укрепили склейки отдельных частей и фрагментов, а также авторское защитно-декоративное покрытие. Специалисты также заделали трещины и технологические стыковочные швы, воссоздали живопись в авторском цвете и тоне, провели бронзирование поверхности. Считавшийся утраченным горельеф восстановили чуть больше чем за год.

Горельеф «Жить стало лучше, жить стало веселее (Праздник в азербайджанском колхозе)» И.Г. Фрих-Хара выполнен в технике майолики, его размеры составляют 153 х 265 см. Это произведение, представленное в рамках выставки Третьяковской галереи на ВДНХ, отражает взгляд Исидора Фрих-Хара на тему коллективизации, при этом в нем нет преобладания идеологии над художественным образом.

Исидор Фрих-Хар известен как выдающийся скульптор-керамист, создававший утилитарные предметы, скульптурные произведения малых форм, работы станкового и монументально-декоративного характера, включая крупные рельефы, оформление светильников и скульптуру для фонтанов. В 1926 году он приступил к работе на Конаковском фаянсовом заводе, где позднее создал экспериментальную художественную лабораторию. Там же был выполнен и горельеф «Праздник в азербайджанском колхозе».

Непосредственность языка народного искусства создает атмосферу искреннего всеобщего веселья и праздника, которая передается прежде всего через яркую цветовую палитру. Скульптору удалось запечатлеть счастливый момент в жизни людей — застолье среди роскошной и щедрой природы. В интерпретации Исидора Фрих-Хара колхозный праздник выглядит как традиционный пир по случаю осеннего урожая, где звучит музыка и царит атмосфера согласия и любви, а под сенью деревьев с плодами гранатов стоит стол, полный яств и щедрых даров природы. Персонажи, участвующие в празднике, изображены строго фронтально, они торжественно предстоят перед зрителем. Яркая красочность придает сцене радостные, праздничные ноты. Используя элементы языка примитива, скульптор показывает возвышенный характер действия, которое воспринимается как важный ритуал.

Черты современности этой сцене придают слова на красной ленте, расположенной над головами колхозников: «Жить стало лучше, жить стало веселей». Они являются цитатой из выступления И.В. Сталина в ноябре 1935 года на I Всесоюзном совещании стахановцев.

Открытие новых музейных объектов ВДНХ соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Выставка «#ТретьяковкаНаВДНХ» представляет собой часть собрания крупнейшего национального музея России, объединяя искусство и историю в пространстве восстановленного павильона. Данный проект подготовлен специально для павильона № 1 «Центральный».

«#ТретьяковкаНаВДНХ» стала первой художественной выставкой в пространстве, которое открылось для посетителей после масштабной реставрации в рамках программы «Возрождение ВДНХ». Здесь представлены живопись и скульптура ведущих мастеров 30‒60-х годов ХХ века, а также современных художников. В восьми выставочных залах площадью 2,5 тысячи квадратных метров в уникальных климатических витринах можно увидеть более 30 работ. За два месяца с момента открытия выставку посетили около 45 тысяч человек.

Выставка Третьяковской галереи в павильоне № 1 «Центральный» продлится до сентября 2025 года.