Уникальный «Брамит» передали в фонды Музея Победы

Музею Победы передали в дар хорошо сохранившийся деактивированный первый серийный советский оружейный глушитель «Брамит» для бесшумной стрельбы из винтовки образца 1891/30 года (конструктор Иван Митин).

«Крайне редкий экземпляр в хорошем состоянии, подобного нет ни в одном столичном государственном военно-историческом музее. Такие устройства находят в основном во время поисковых работ при раскопках, и состояние их неудовлетворительное. Этот «Брамит» находился на складском хранении, и он деактивирован», — сообщил хранитель первой категории сектора вооружения и военной техники отдела фондов Музея Победы Александр Кузнецов.

Данный экземпляр хранился в 5-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации (ГРАУ МО РФ), город Алатырь. Позднее образцы деактивировали и выставили на продажу. Несколько штук приобрел частный коллекционер, и уже потом с помощью меценатов его приобрел сотрудник Музея Победы Александр Кузнецов. Он и передал оружейный глушитель в Музей Победы.

«В 1938 году во время испытания винтовки Мосина для РККА с «Брамитом» присутствовал советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза Климент Ворошилов. Он предложил не закручивать на ствол прибор, а сделать его установку по принципу штыка. Так и сделали. Использовали их с начала 1942 года и до конца Великой Отечественной войны в пехоте РККА (три глушителя найдено на «Невском пятачке»), партизаны, представители различных разведывательно-диверсионных групп, фронтовые снайперы», — рассказал Александр Кузнецов.

Первый глушитель братьев Митиных (отсюда название «Брамит») для револьвера системы «Наган» появился в 1929 году. В 1930-х годах его усовершенствовали для трехлинейной винтовки Мосина. В июне 1940 года глушитель «Брамит» был представлен на полигонные испытания, а в декабре был принят на вооружение для комплектации винтовок образца 1891/30 года. Финансирование работ и доработка проекта глушителя производились ГРАУ РККА по заказу ГРУ и штаба Сухопутных войск РККА.

«Мы являемся первыми в мире по созданию бесшумного оружия. У немцев и финнов такого оружия не было, они получили образцы во время захвата наших бойцов. Толком ничего в устройстве они не меняли, только механизм подсоединения к стволу переделали. Конструктивно «Брамит» стал предшественником всех известных в наши дни глушителей», — подчеркнул хранитель Музея Победы.

«Брамит» представят в Музее Победы в мае 2025 года к 80-летию Великой Победы в рамках новой экспозиции о разведчиках и партизанах.