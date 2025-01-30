РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваУникальный «Брамит» передали в фонды Музея Победы

Уникальный «Брамит» передали в фонды Музея Победы

editor
By editor
63
брамит
Первый серийный советский оружейный глушитель «Брамит». Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Музею Победы передали в дар хорошо сохранившийся деактивированный первый серийный советский оружейный глушитель «Брамит» для бесшумной стрельбы из винтовки образца 1891/30 года (конструктор Иван Митин).

«Крайне редкий экземпляр в хорошем состоянии, подобного нет ни в одном столичном государственном военно-историческом музее. Такие устройства находят в основном во время поисковых работ при раскопках, и состояние их неудовлетворительное. Этот «Брамит» находился на складском хранении, и он деактивирован», — сообщил хранитель первой категории сектора вооружения и военной техники отдела фондов Музея Победы Александр Кузнецов.

Данный экземпляр хранился в 5-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации (ГРАУ МО РФ), город Алатырь. Позднее образцы деактивировали и выставили на продажу. Несколько штук приобрел частный коллекционер, и уже потом с помощью меценатов его приобрел сотрудник Музея Победы Александр Кузнецов. Он и передал оружейный глушитель в Музей Победы.

«В 1938 году во время испытания винтовки Мосина для РККА с «Брамитом» присутствовал советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза Климент Ворошилов. Он предложил не закручивать на ствол прибор, а сделать его установку по принципу штыка. Так и сделали. Использовали их с начала 1942 года и до конца Великой Отечественной войны в пехоте РККА (три глушителя найдено на «Невском пятачке»), партизаны, представители различных разведывательно-диверсионных групп, фронтовые снайперы», — рассказал Александр Кузнецов.

Первый глушитель братьев Митиных (отсюда название «Брамит») для револьвера системы «Наган» появился в 1929 году. В 1930-х годах его усовершенствовали для трехлинейной винтовки Мосина. В июне 1940 года глушитель «Брамит» был представлен на полигонные испытания, а в декабре был принят на вооружение для комплектации винтовок образца 1891/30 года. Финансирование работ и доработка проекта глушителя производились ГРАУ РККА по заказу ГРУ и штаба Сухопутных войск РККА.

«Мы являемся первыми в мире по созданию бесшумного оружия. У немцев и финнов такого оружия не было, они получили образцы во время захвата наших бойцов. Толком ничего в устройстве они не меняли, только механизм подсоединения к стволу переделали. Конструктивно «Брамит» стал предшественником всех известных в наши дни глушителей», — подчеркнул хранитель Музея Победы.

«Брамит» представят в Музее Победы в мае 2025 года к 80-летию Великой Победы в рамках новой экспозиции о разведчиках и партизанах.

Предыдущая статья
«Челюскин. Первые»: масштабный сериал о мечте, подвиге и вере в жизнь
Следующая статья
Ольга Александрова: как заложить мосты для общения поколений через искусство и историю

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru