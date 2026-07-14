Музыкальный конкурс «Голоса Родины»: финишная прямая

Время на раздумья истекает: до завершения приёма заявок на Всероссийский музыкальный конкурс «Голоса Родины» осталось ровно две недели. Организатор — Российский музыкальный союз при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

За четыре года своего существования конкурс прочно занял нишу главной творческой площадки для авторов патриотической песни. Здесь не просто оценивают мастерство — здесь дают путёвку в жизнь. По итогам каждого сезона издаётся электронный нотный сборник, куда входят 50 лучших произведений, а видеозаписи исполнений, прошедшие техническую экспертизу, публикуются на официальном сайте golosa-rodiny.ru. Многие финалисты прошлых лет обрели новых слушателей и исполнителей, а их имена стали известны далеко за пределами родных регионов.

О миссии конкурса говорит генеральный директор Российского музыкального союза, заслуженный деятель искусств РФ Александр Клевицкий: «Мы создавали этот конкурс не только как инструмент для профессиональной оценки современных патриотических песен, но и как возможность для авторов-исполнителей быть услышанными в масштабах всей страны. Сегодня рождается множество сильных песен на актуальные темы, но не все из них доходят до эфира. Наша задача — развивать песенный жанр и единое культурное пространство, поддерживая как маститых композиторов, так и студентов. Мы верим, что в этом году конкурс подарит нам новые яркие хиты о России».

Новшеством этого сезона стало сотрудничество с новым интернет-радио «Традиция», которое запустил Союз композиторов Евразии. Композитор, продюсер и президент Союза, член жюри Андрей Батурин сообщил: «Союз композиторов Евразии запустил интернет-вещание радиостанции “Традиция”, основу которого составляет профессиональный музыкальный и литературный материал различных жанров и направлений приоритетно авторства отечественных и евразийских композиторов, писателей, поэтов. Для популяризации творчества участников и победителей конкурса “Голоса Родины” 2025 и 2026 годов готовы размещать в эфире музыкальных программ Радио “Традиция” произведения, звучащие в рамках конкурса». Таким образом, у финалистов появляется дополнительный шанс зазвучать в эфире на постоянной основе.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Великая Россия», «Родной край», «Военно-патриотические песни», «Студенческая песня» и «Приз зрительских симпатий». К участию принимаются патриотические песни на русском языке, созданные не ранее января 2025 года. Жанровых ограничений практически нет — это может быть академический, эстрадный или народный вокал, исполненный соло, дуэтом, трио, квартетом или хором. Оценку работ доверят известным деятелям культуры и искусства, чьи имена гарантируют высокий профессиональный уровень экспертизы.