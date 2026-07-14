Кто в прайме? Пушкин, Маргарита и читатели

Книжный сервис Литрес решил разобраться в трендах и провёл опрос среди читателей. Вопросы были необычные: у кого из классиков и литературных героев самая яркая «прайм‑эра», какой период русской литературы считается пиковым, и чувствуют ли сами респонденты, что находятся в своей личной поре расцвета. Термин «прайм‑эра» — модный с 2025 года, он означает время наивысшего взлёта, славы и влияния. И вот что показала статистика.

Среди классиков бесспорный лидер — Александр Пушкин (17% голосов). За ним с небольшим отрывом идут Сергей Есенин (10%) и Фёдор Достоевский (9,6%). Видимо, «солнце русской поэзии» до сих пор не сдаёт позиций.

А вот среди литературных героев пальма первенства досталась Маргарите из «Мастера и Маргариты» — 9% читателей уверены, что её пик пришёлся на бал у Воланда. Совсем рядом Печорин (8%) — его праймом считают период светского льва в «Княжне Мери». Сам Воланд тоже не промах: 7,5% убеждены, что он «всегда в прайме». Евгений Онегин (7,4%) блистал в петербургский период — балы, театры, интрижки. А Остап Бендер (6%) запомнился шахматным турниром в Васюках и охотой на стулья.

Когда речь зашла об эпохах русской литературы, читатели были единодушны: XIX век назван пиковым 60% опрошенных. При этом 31% выделяют эпоху великих романов (Толстой, Достоевский, Тургенев), а 30% — золотой век (Пушкин, Лермонтов, Гоголь). Получается, что XIX век удерживает корону даже в глазах современной аудитории.

А как же сами читатели? Почти половина (48%) уверены, что их личная прайм‑эра ещё впереди. 36% считают, что живут в «вечном прайме» — всегда на подъёме. Только 12% ответили, что находятся в нём прямо сейчас, и лишь 4% признали, что их лучшие времена уже позади. Оптимизм, которого нам так не хватает!

Итак, опрос Литрес показал: классики и герои не стареют, XIX век по‑прежнему в фаворе, а большинство читателей верят в своё лучшее будущее. Что ж, главное — верить, и, возможно, наша собственная прайм‑эра уже не за горами.