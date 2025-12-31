Современные писатели рассказали, какие праздники вдохновляют на творчество

В преддверии новогодних каникул крупнейшая литературная платформа для независимых авторов и читателей «Литнет» узнала, какие праздники больше всего вдохновляют писателей на творчество, какое место при создании книг занимает Новый год и какие новогодние сюжеты нравятся читателям в России больше всего.

Ключевые данные:

Новый год и Рождество стали самыми вдохновляющими на творчество праздниками.

54% авторов рассказали, что праздники являются источником вдохновения для их творчества.

84% писателей уверены, что новогодние праздники — это особый литературный сезон и для читателей;

у 49% авторов хотя бы в одном произведении фигурирует Новый год;

77% независимых авторов получают вдохновение от Нового года;

51% писателей готовы создавать для читателей атмосферу предвкушения праздника и подготовки к нему;

83% авторов отмечают, что главное в новогодних историях — это ожидание чуда и волшебства.

Праздники, как источник вдохновения

54% авторов, принявших участие в исследовании, ответили, что на творчество их вдохновляют все или некоторые праздники.

Наиболее вдохновляющий праздник для писателей — это Новый год. Его назвали 77% независимых авторов. На втором месте в качестве источника вдохновения — Рождество, которое упомянули 44% писателей. 39% писателей готовы вдохновляться осенними праздниками, такими как 1 Сентября или Хеллоуин, в зависимости от жанра. Для 29% вдохновением служат народные праздники, например Масленица или день Ивана Купалы. И еще 29% отметили для своего вдохновения семейные праздники, такие как день рождения или свадьба. 27% будут искать вдохновение в Дне влюбленных.

Топ-5 самых вдохновляющих праздников:

Новый год.

Рождество.

Осенние праздники.

Народные праздники.

Семейные праздники.

49% независимых писателей признаются, что в их творчестве есть произведения, связанные с Новым годом или Рождеством. 18% говорят, что посвятили одно из произведений осенним праздникам. 6% создавали книги, где упоминаются народные праздники. 7% писали о Дне святого Валентина. И 3% — о военных и национальных праздниках.

Новый год и творчество

84% уверены, что на Новый год у читателей появляется запрос на новогодние сюжеты. И 52% независимых авторов признаются, что в преддверии новогодних праздников чувствуют особое вдохновение.

83% авторов отмечают, что в новогодних историях читателям больше всего нравится ожидание чуда и волшебства. 53% уверены, что читатели в таких историях ищут мотив надежды и нового начала, еще 51% авторов будут создавать для читателей атмосферу предвкушения праздника и подготовки к нему, а 50% писателей считают, что их аудитория ждет и романтической линии праздничной встречи. 37% авторов уверяют, что их читатели откликнутся на атмосферу теплоты семейных и дружеских отношений, и еще 29% говорят, что для их аудитории особенно важна ностальгия и воспоминания о детстве. Пусть это и не входит в топ-5, но важно отметить.

Топ-6 новогодних сюжетов, которые нравятся читателям в книгах:

Ожидание чуда и волшебства.

Мотив надежды и нового начала.

Атмосфера предвкушения праздника и подготовки.

Романтическая линия праздничной встречи.

Теплота семейных и дружеских отношений.

Ностальгия и воспоминания о детстве.

83% писателей признаются, что основным источником вдохновения в преддверии новогодних праздников для них является атмосфера ожидания чуда и всеобщей радости. 50% вдохновляются желанием подарить читателям надежду. 35% ищут вдохновение в классических новогодних фильмах и книгах. А для 31% писателей источником вдохновения становятся их личные воспоминания и семейные традиции.

39% авторов рассказали, что думают над идеей нового произведения с новогодней тематикой. А 35% писателей признались, что уже сейчас работают над таким произведением.

60% независимых писателей среди тем и сюжетов новогодних произведений, которые им наиболее интересны, отметили романтические истории, начинающиеся под Новый год или Рождество. 55% выбирают исполнение заветного желания и совершение чуда и 46% — мистические или сказочные события, связанные с магией праздника. 35% остановили свой выбор на юмористических или комедийных ситуациях на празднике. Для 33% наиболее интересен сюжет, посвященный семейным традициям и теплу домашнего очага. 30% авторов хотели бы выбрать тему переосмысления ценностей и важных жизненных уроков и еще 22% интересна встреча и примирение героев после долгой разлуки.

Интересно, что 60% авторов признались, что им в момент творчества неважно время года за окном, чтобы воссоздать нужную атмосферу в своем произведении. 17% авторов говорят, что предпочитают писать такие истории непосредственно в преддверии праздников. И 9% сказали, что в неподходящее время года, например летом, им требуются особые усилия, чтобы погрузиться в настроение и атмосферу праздника.

Самым большим вызовом в написании праздничных историй для 36% авторов будет избегание клише и создание оригинального сюжета. 28% признались, что для них самым сложным будет создать уникальную атмосферу, отличную от атмосферы других авторов, и для 25% — передать искренние эмоции. 16% писателей сказали, что для них особенно сложно будет удержать баланс между сказкой и реалистичностью. И еще 14% говорят, что при написании праздничной истории для них вызовом будет уместить законченную историю в малый формат — рассказ или миниатюру. При этом 23% заявляют, что для них вызовов и сложностей не будет никаких, ведь праздничная история — не сложнее, чем любая другая тема.

Портрет независимого писателя в 2025 году

36% писателей пишут любовные романы, а 35% — фэнтези. 26% характеризуют свое творчество как молодежную прозу — литературу для молодых взрослых и 24% творят в жанре приключенческого романа. 20% пишут в жанре современной прозы: драмы, психологии. 18% — это писатели фантастики: научной, космической, постапокалиптической. 15% — писатели детективов, триллеров и боевиков и еще 15% выбирают для себя жанр юмора, а 14% — ужасы и мистику. 5% пишут в жанре исторической прозы и 3% — в жанре детской литературы.

77% современных авторов выбирают для своего творчества формат романов (крупные формы), а 15% — повести и короткие романы (средние формы). Только 3% пишут в формате рассказов, новелл, миниатюр (малые формы) и еще 3% — в формате циклов рассказов и связанных антологий.

25% авторов занимаются творчеством от 1 до 3 лет. При этом 24% — писатели с большим профессиональным опытом, более 10 лет. 19% творят от 3 до 5 лет. 17% пишут от 6 до 10 лет. И 15% — самые молодые писатели, которые занимаются творчеством менее 1 года.

67% современных писателей получают регулярный доход благодаря своему творчеству. 33% независимых писателей делятся, что его не получают и публикуют свое творчество бесплатно, на некоммерческой основе.

«Мы видим, что новогодние праздники остаются одной из самых популярных тематик в книгах. Именно в период с ноября по январь наблюдается рост числа произведений, находящихся в работе и посвященных зимней атмосфере. Тематика новогоднего чуда и праздничного настроения органично вписывается как в жанр современного любовного романа, так и в фэнтези и фантастику», — комментирует редактор литературной платформы «Литнет» Анастасия Тугова.