Мы знаем, что вы слушали этим летом

HiFi-стриминг Звук выяснил, как звучало лето 2024 года для пользователей, и составил рейтинги самых популярных артистов, треков, подкастов и аудиокниг. Персональные итоги лета для каждого слушателя оформлены в формате «анкеты для друзей» в ярком ностальгическом дизайне, отсылающем к традициям школьной юности.

На самом деле лето никогда не заканчивается: оно будет длиться вечно — в воспоминаниях. С песнями, альбомами и даже аудиокнигами, которые звучали для нас под лучами солнца. Звук узнал, каким останется в нашей памяти лето-2024, подготовил персональные итоги сезона и собрал идеальный летний плейлист на основе предпочтений пользователей.

Музыка

Самыми популярными артистами этого лета стали Zivert, Люся Чеботина, MACAN, XOLIDAYBOY и 5УТРА, а в топ-3 самых прослушиваемых альбомов вошли I AM от MACAN, Streets Echo 2052 от ALBLAK 52 и GLAMOUR от nkeeei, ARTEM SHILOVETS, Uniqe.

Утром пользователи Звука чаще остальных включали трек «Шоколадка» Минаевой, жарким днем звучал It’s My Life Димы Билана и Мари Краймбрери, томные летние вечера захватил «ГЛАМУР» от nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Wipo, а романтичные ночи сопровождал «Асфальт» от Jakone и Kiliana.

Самые музыкальные города России по итогам лета: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург. В Москве Звук слушают на 2039% больше, чем в других городах из топ-50 по прослушиваниям. В Санкт-Петербурге –– на 484%, в Краснодаре –– на 212%, в Новосибирске –– на 149%, в Екатеринбурге –– на 103%.

Этим летом музыку в Звуке слушали и самые маленькие. Чаще других –– малышей радовали три детских песни: «Спят усталые игрушки», «Колыбельная медведицы» из «Умки» и «Едет трактор».

Не музыка

Летними вечерами пользователи предпочитали слушать аудиокниги в жанре фэнтези. А самой популярной аудиокнигой стал эксклюзив Звука –– фэнтезийные «Препараторы. Зов Ястреба» писательницы Яны Летт. В топ-3 также попали «Алиса Селезнева. Сто лет тому вперед» Кира Булычева и сказочные «Петтерсы. Дети океанов» от Павла Воли.

Тройку самых популярных подкастов лета возглавил «ХРУМ или Сказочный Детектив», второе место забрал историко-аналитический подкаст «Эффект Домино», а на почетном третьем расположилась «Омерзительная мифология».

А самыми популярными сказками у малышей стали «Мышонок и карандаш», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Красная шапочка».

Персональные итоги лета

Каждый пользователь Звука может ознакомиться с персональными итогами лета 2024. При разработке дизайна персональных итогов команда Звука вдохновлялась оформлением «анкеты для друзей» прямиком из школьной юности.

Звук заполнил анкету для всех своих друзей: пользователи уже сейчас могут не только вспомнить, как звучало лето 2024, но и оценить яркий ностальгический визуал — с теми самыми наклейками-сердечками, стразами, рисунками от руки маркером и ручкой с блестками. А статусы по итогам лета для каждого друга Звука отсылают к заветным игрушкам из киндер-сюрпризов эры детства миллениалов.

Яркой анкетой можно поделиться в социальных сетях, с друзьями или подписчиками, а заодно посмотреть, каким было это лето у других пользователей — и каким оно останется с нами навсегда в Звуке.

«Цифры и статистика говорят ярче, чем десятки страниц литературного текста. Итоги лета показывают, как взаимодействие Звука с молодыми и модными артистами привлекает новую аудиторию, как завирусившийся в соцсетях трек залетает на вершины наших чартов. Мы видим, как наши эксперименты находят отклик у слушателей. Нам важно знать, что вам нравится. В этот раз мы решили обернуть итоги сезона в ностальгический формат — так и получилась летняя “Анкета для друзей” от Звука», — говорит ведущий маркетолог музыкального контента HiFi-стриминга Звук Кристина Горшенина.