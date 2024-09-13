Книги Ремарка и Кинга не покидали топы продаж последние 10 лет

Книжный сервис Литрес проанализировал статистику продаж электронных и аудиокниг за последние десять лет (с 1 января 2014 по 31 декабря 2023 года) и составил рейтинг произведений, которые не покидали топ-100 самых востребованных книг за это время в художественной и нон-фикшн литературе и топ-50 в отдельных жанрах. Среди авторов, у которых самое большое количество книг, продержавшихся в топе, лидируют Стивен Кинг и Эрих Мария Ремарк.

Роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова оказался единственным произведением художественной литературы, находившимся в списке 100 самых популярных книг на протяжении десяти лет. В 2017 году культовая история даже вошла в топ-5 произведений.

Зато в нон-фикшн списке оказалось сразу три бестселлера (один ― в двух форматах), державшихся в топе долгое время: «7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности» Стивена Кови (текстовая и аудиоверсия), «45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя» Максима Батырева и «Поток: Психология оптимального переживания» Михая Чиксентмихайи.

В художественной литературе одним из жанров с самым большим количеством произведений, входящих в топ-50 наиболее востребованных книг, оказалась классика ― сразу 11 бестселлеров. После «Мастера и Маргариты» идет роман Федора Достоевского «Идиот». Строчкой ниже ― «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Сразу за ним ― «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Пятая позиция досталась первому роману из цикла «Трилогия желания» Теодора Драйзера ― «Финансист». Далее идут «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса, сразу три романа Эриха Марии Ремарка ― «Три товарища», «Триумфальная арка» и «Жизнь взаймы», «Лолита» Владимира Набокова и «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Произведения в жанре «мистика» не менее популярны у пользователей, здесь семь книг не покидали топ-50 за последние 10 лет. Фаворитом стал «Мастер и Маргарита»: роман занимал первое место в топе продаж все десять лет. Серебро досталось «Портрету Дориана Грея» Оскара Уайльда. Бронза ― у драмы «Фауст» Иоганна Вольфганга фон Гёте. На четвертом и пятом месте расположились книги Стивена Кинга «Кэрри» и «Сияние». Шестая строчка у произведения «Террор» Дэна Симмонса, а на седьмой снова Стивен Кинг, на этот раз ― с «Мизери».

В любовных романах «долгожителями» топ-50 оказались две классические английские истории: «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и «Грозовой перевал» Эмили Бронте. В жанре «фантастика» стабильно держалась в рейтинге только повесть «Понедельник начинается в субботу» Аркадия и Бориса Стругацких.

Что касается детективов, то ни одна книга с таким сюжетом не смогла удержаться в топ-50 самых продаваемых произведений на протяжении 10 лет.

В категории нон-фикшн не так много жанров, книги из которых все 10 лет смогли продержаться в топ-50. Один из них ― «биографии и мемуары». Здесь рекордсмен списка ― биография Стива Джобса от Уолтера Айзексона, как в электронном, так и в аудиоформате. В жанрах с произведениями о бизнесе и саморазвитии всего по одной книге, которые не покидали рейтинг ― «45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя» Максима Батырева и «7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности» Стивена Кови в аудиоформате.

«Десять лет ― огромный срок для того, чтобы изменились читательские предпочтения, и ничтожно малый для того, чтобы разлюбить классику. На то она и классика, чтобы жить вечно и давать ответы на вопросы новым искателям. Тем более, что классика редко обновляется, поэтому фавориты стабильны. В триллерах и мистике тоже есть “крепкие”, проверенные временем бестселлеры. Сложно представить себе топ современной литературы без “короля ужасов” Стивена Кинга.

Но любопытно другое ― ни одного детективного романа в топе! Вероятно, это связано с большим количеством интересных новинок, которые появляются ежегодно. Зато в нон-фикшн мы видим некоторую стабильность. В этом сегменте, как правило, качественные произведения становятся классикой, и многие не теряют актуальности спустя годы», ― комментирует результаты исследования Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «ЛитРес».

Напомним, в конце августа АртМосковия в коллаборации с Творческой мастерской NESNOVA представили свою версию постеров к возможному продолжению сериала «Мастер и Маргарита».