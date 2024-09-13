РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUКниги Ремарка и Кинга не покидали топы продаж последние 10 лет

Книги Ремарка и Кинга не покидали топы продаж последние 10 лет

editor
By editor
30
stiven king коллекция книг

Книжный сервис Литрес проанализировал статистику продаж электронных и аудиокниг за последние десять лет (с 1 января 2014 по 31 декабря 2023 года) и составил рейтинг произведений, которые не покидали топ-100 самых востребованных книг за это время в художественной и нон-фикшн литературе и топ-50 в отдельных жанрах. Среди авторов, у которых самое большое количество книг, продержавшихся в топе, лидируют Стивен Кинг и Эрих Мария Ремарк.

Роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова оказался единственным произведением художественной литературы, находившимся в списке 100 самых популярных книг на протяжении десяти лет. В 2017 году культовая история даже вошла в топ-5 произведений.

Зато в нон-фикшн списке оказалось сразу три бестселлера (один ― в двух форматах), державшихся в топе долгое время: «7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности» Стивена Кови (текстовая и аудиоверсия), «45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя» Максима Батырева и «Поток: Психология оптимального переживания» Михая Чиксентмихайи.

В художественной литературе одним из жанров с самым большим количеством произведений, входящих в топ-50 наиболее востребованных книг, оказалась классика ― сразу 11 бестселлеров. После «Мастера и Маргариты» идет роман Федора Достоевского «Идиот». Строчкой ниже ― «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Сразу за ним ― «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Пятая позиция досталась первому роману из цикла «Трилогия желания» Теодора Драйзера ― «Финансист». Далее идут «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса, сразу три романа Эриха Марии Ремарка ― «Три товарища», «Триумфальная арка» и «Жизнь взаймы», «Лолита» Владимира Набокова и «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Произведения в жанре «мистика» не менее популярны у пользователей, здесь семь книг не покидали топ-50 за последние 10 лет. Фаворитом стал «Мастер и Маргарита»: роман занимал первое место в топе продаж все десять лет. Серебро досталось «Портрету Дориана Грея» Оскара Уайльда. Бронза ― у драмы «Фауст» Иоганна Вольфганга фон Гёте. На четвертом и пятом месте расположились книги Стивена Кинга «Кэрри» и «Сияние». Шестая строчка у произведения «Террор» Дэна Симмонса, а на седьмой снова Стивен Кинг, на этот раз ― с «Мизери».

В любовных романах «долгожителями» топ-50 оказались две классические английские истории: «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и «Грозовой перевал» Эмили Бронте. В жанре «фантастика» стабильно держалась в рейтинге только повесть «Понедельник начинается в субботу» Аркадия и Бориса Стругацких.

Что касается детективов, то ни одна книга с таким сюжетом не смогла удержаться в топ-50 самых продаваемых произведений на протяжении 10 лет.

В категории нон-фикшн не так много жанров, книги из которых все 10 лет смогли продержаться в топ-50. Один из них ― «биографии и мемуары». Здесь рекордсмен списка ― биография Стива Джобса от Уолтера Айзексона, как в электронном, так и в аудиоформате. В жанрах с произведениями о бизнесе и саморазвитии всего по одной книге, которые не покидали рейтинг ― «45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя» Максима Батырева и «7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности» Стивена Кови в аудиоформате.

«Десять лет ― огромный срок для того, чтобы изменились читательские предпочтения, и ничтожно малый для того, чтобы разлюбить классику. На то она и классика, чтобы жить вечно и давать ответы на вопросы новым искателям. Тем более, что классика редко обновляется, поэтому фавориты стабильны. В триллерах и мистике тоже есть “крепкие”, проверенные временем бестселлеры. Сложно представить себе топ современной литературы без “короля ужасов” Стивена Кинга.

Но любопытно другое ― ни одного детективного романа в топе! Вероятно, это связано с большим количеством интересных новинок, которые появляются ежегодно. Зато в нон-фикшн мы видим некоторую стабильность. В этом сегменте, как правило, качественные произведения становятся классикой, и многие не теряют актуальности спустя годы», ― комментирует результаты исследования Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «ЛитРес».

Напомним, в конце августа АртМосковия в коллаборации с Творческой мастерской NESNOVA представили свою версию постеров к возможному продолжению сериала «Мастер и Маргарита».

Предыдущая статья
Восточную коллекцию Петра Щукина воссоединили в Музее Востока

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru