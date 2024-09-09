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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUАссоциация анимационного кино России и Ассоциация индустрии анимационного кино Кореи подписали меморандум

Ассоциация анимационного кино России и Ассоциация индустрии анимационного кино Кореи подписали меморандум

editor
By editor
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подписание меморандума

5 сентября  в рамках торжественного открытия 9-го Московского лицензионного саммита состоялась церемония подписания Меморандума о намерениях между Ассоциацией анимационного кино России  и Ассоциацией индустрии анимации Кореи (Korea Animation Industry Association (KAIA). Меморандум подписали директор ААК Ирина Мастусова и председатель KAIA Чангшин Парк.

Меморандум нацелен на развитие международного сотрудничества и культурного обмена между российскими и корейскими производителями  анимационного кино.

В рамках меморандума запланированы кооперация в сфере производства и дистрибуции контента,   технологических инноваций и совместного производства, обмен информацией и взаимное продвижение проектов компаний – членов Ассоциаций, реализация совместных образовательных программ.

Подписание меморандума между индустриальными Ассоциациями двух стран стало результатом долгосрочного сотрудничества Ассоциации анимационного кино России с Корейским креативным  агентством КОККА (KOCCA – Korea Creative Content Agency).

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