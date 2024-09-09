Ассоциация анимационного кино России и Ассоциация индустрии анимационного кино Кореи подписали меморандум

5 сентября в рамках торжественного открытия 9-го Московского лицензионного саммита состоялась церемония подписания Меморандума о намерениях между Ассоциацией анимационного кино России и Ассоциацией индустрии анимации Кореи (Korea Animation Industry Association (KAIA). Меморандум подписали директор ААК Ирина Мастусова и председатель KAIA Чангшин Парк.
Меморандум нацелен на развитие международного сотрудничества и культурного обмена между российскими и корейскими производителями анимационного кино.
В рамках меморандума запланированы кооперация в сфере производства и дистрибуции контента, технологических инноваций и совместного производства, обмен информацией и взаимное продвижение проектов компаний – членов Ассоциаций, реализация совместных образовательных программ.
Подписание меморандума между индустриальными Ассоциациями двух стран стало результатом долгосрочного сотрудничества Ассоциации анимационного кино России с Корейским креативным агентством КОККА (KOCCA – Korea Creative Content Agency).