МЮЗИКЛ ИЗ ПЕСЕН НА СТИХИ МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА УКРАСИТ НОВОГОДНЫЙ ЭФИР НТВ

В канун Нового 2022 года в эфире телеканала НТВ состоится премьера новогоднего музыкального телевизионного фильма «Новогодняя сказка» из песен на стихи Михаила Гуцериева. Производством шоу занимается компания «ВайТ Медиа».

Главный герой новогодней сказки, Филипп Киркоров, между своими выступлениями на праздничном новогоднем концерте, встречает в гримёрке Деда Мороза. После слов Филиппа, что он разочаровался и уже не верит в существование чудес в нашем мире, Дед Мороз теряет терпение и отправляет его в Сказочную страну, из которой можно найти выход, только поверив в волшебство.

«Я в потрясающем настроении, в предвкушении праздника, настоящего чуда, потому что Новый Год — это время чудес. Наша новогодняя сказка хороша тем, что в главной роли я, Филипп Киркоров, а это уже интрига. Также здесь много моих любимых коллег, с которыми я всё время общаюсь. Это будет очень интересно и креативно, потому что снимается с помощью новых технологий. Я сам себе завидую и своим детям, потому что мы сядем в новогоднюю ночь и будем смотреть наш прекрасный фильм на телеканале НТВ. Интересен мюзикл ещё и тем, что все песни в нём принадлежат перу потрясающего автора — Михаила Гуцериева», — делится Филипп Киркоров.

«Новогодняя сказка» создаётся с использованием технологии расширенной реальности — Extended reality (XR), которая позволяет объединить на телевизионном экране виртуальный и физический миры в прямом эфире. Использование инновационных технологий при производстве проекта позволит сделать номера героев мюзикла по-настоящему волшебными. Так, например, зрители побывают в Подводном Царстве, в замке Кощея Бессмертного, Ледяном дворце Снежной Королевы и на лесной опушке на берегу озера.

В Сказочной стране герой Филиппа встретит самых разных персонажей: Бабу Ягу, Кощея Бессмертного, Снежную Королеву и Кая, Емелю на печи, Водяного, Русалку, Золотую рыбку, Ивана-царевича, Василису Прекрасную, Царевну Несмеяну и других волшебных персонажей, роли которых исполнят Валерия, Игорь Крутой, Слава, Николай Басков, Любовь Успенская, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Денис Клявер, Жасмин, Зара, Михаил Шуфутинский, Таисия Повалий, Виктория Кохана, Артём Качер, Polina, Наталья Гордиенко, Александр Иванов, Виктория Дайнеко, Иосиф Пригожин, Ярослав Сумишевский, группа «Фабрика» и Артур Пирожков.

Сказочные герои поделятся с Филиппом своими сказочными проблемами, и некоторые из них главному герою даже удастся решить. Встреча с каждым из персонажей будет заканчиваться песней и красочным номером, после чего Киркоров будет продолжать свой путь. Вернуться в реальный мир Филипп сможет только тогда, когда снова поверит в волшебство и добрую сказку.

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