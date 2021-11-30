«Орфей» представил Интернет-радиоканал «Классика эстрады»

Александр Градский и Энди Уильямс, Алексей Рыбников и Луи Армстронг, Алла Пугачёва и Шарль Азнавур, Юрий Антонов и Оркестр Поля Мориа – композиции в исполнении популярнейших российских и зарубежных исполнителей 1950-90-х годов прошлого века можно свободно слушать теперь на Интернет-радиоканале «Классика эстрады». Этот канал пополнил собой линейку тематических цифровых каналов «Орфея», которые доступны для прослушивания как на официальном сайте, так и в мобильном приложении радиостанции.

Появление канала «Классика эстрады» на радио «Орфей» нельзя считать случайностью. «То, что раньше было современной музыкой, постепенно становится винтажем, а далее – классикой. Кто поспорит с тем, что Эннио Морриконе, Нино Рота, Мишель Легран – это уже безусловная классика? – говорит генеральный директор – художественный руководитель Музыкального телерадиоцентра «Орфей» Ирина Герасимова. – А вспомните, какие выдающиеся композиторы писали музыку для популярного жанра в советские годы? Тихон Хренников, Александра Пахмутова, Ян Френкель! Так что уверена, что наша «Классика эстрады» станет для многих слушателей любимым каналом!»

Подбором музыкальных произведений и исполнителей радиоканала «Классика эстрады» занимался композитор Андрей Зубков. Совсем чуть-чуть музыкант не дожил до запуска в эфир своего детища.

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