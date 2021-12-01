Концерт «Музыка на Святое Рождество и к праздникам» в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла

VIII Международный рождественский фестиваль «Адвент» продолжается в Москве.

2 декабря 2021 года в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла выступит Ренессансный оркестр. На старинных инструментах будут исполнены сочинения, написанные к Рождеству. Жемчужиной программы станет российская премьера музыкального произведения 16 века, недавно расшифрованное, и подготовленное музыкантами специально для фестиваля.

Ренессанс-оркестр – это содружество лучших музыкантов Москвы и Петербурга, исполняющих музыку эпохи Ренессанса. И хотя в ту эпоху музыканты объединялись в большие коллективы только в экстраординарных случаях, сегодня идея такого оркестра выглядит более чем заманчивой и дает колоссальные возможности – где еще в один вечер можно услышать столько необычных старинных инструментов и жанров?

Главная тема программы – праздничная и Рождественская музыка. Именно в такие торжественные дни в больших соборах звучали разные консорты (небольшие ансамбли), своим многозвучием создавая неповторимое настроение праздника. Еще один лейтмотив концерта – музыка из «Первой книги танцев» фламандского книгоиздателя Пьера Фалеза, изданной ровно 450 лет назад, в 1571 году. Фалез был успешным продюсером – собирал и печатал только лучшие произведения своего времени. Петербургский музыкант Владимир Молодцов изучил последний сохранившийся экземпляр книги и обнаружил, что он содержит минимум 15 пьес, не звучавших на протяжении последних 400-450 лет. Усилиями Владимира Молодцова теперь они расшифрованы и изданы. Сюита Шампанских бранлей Жана д’Эстре и «Вольта» анонимного автора XVI века будут исполнены в России впервые.

В составе оркестра выйдут несколько ансамблей: они будут звучать и все вместе, и по отдельности, и в разнообразных сочетаниях – в зависимости от художественных задач, которые ставит то или иное сочинение. Владимир Парунцев представит сразу несколько своих коллективов: консорт блокфлейт Terza Roma, ансамбль тростевых инструментов Pfeyffer и юношеский ансамбль старинной музыки Piccoli Band. В арсенале музыкантов целая коллекция уникальных старинных духовых инструментов – ренессансная волынка, крумхорн (инструмент, напоминающий ручку зонтика, один из древних предков гобоя), сакбут (дедушка современного тромбона), а также большое семейство блокфлейт самого разного размера.

Старинные струнные инструменты представляет консорт «Гамбринус», музыканты которого владеют разновидностями семейства виол – предков современных скрипок и виолончелей. Кроме того будут звучать ренессансная гитара, колесная лира, лютня и ренессансные ударные инструменты, в том числе средневековый барабан с труднопроизносимым названием ландскнехттроммель. И, конечно, непременным участником ренессансного оркестра станет орган.

Начало в 20:00.

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