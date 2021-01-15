На 72 году жизни скончался создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области, в доме отдыха «Полушкино». Отец — Юрий Максимович Грачевский (1924—1998), уроженец Витебска, участник Великой Отечественной войны, лейтенант, в 1942—1946 годах служил в войсках противовоздушной обороны, после демобилизации работал конферансье и культработником. Мать — Ольга Лазаревна Грачевская (урождённая Жарковская), библиотекарь.

В 6 лет вышел с отцом на сцену, в 10 лет поставил первый танец, в 11 — новогодний утренник.

В 1969 году поступил на заочное отделение ВГИКа на факультет «Организация кинопроизводства», но учёбу окончил лишь через 23 года. Работал администратором на картинах Александра Роу, Марка Донского, Василия Шукшина. На киностудии был старшим администратором, заместителем директора съёмочной группы.

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца своей жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссёра-постановщика, а также сыграл ряд ролей в качестве актёра, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

В 1995 году на базе Киностудии имени Горького основал киностудию Ералаш-Лэнд, а в 2005 году на базе киностудии основал киностудию Ералаш.

Борис Грачевский – создатель документальных фильмов, автор проекта «Социальная реклама».

В 2008—2009 годах снял свой первый полнометражный художественный фильм «Крыша», вышедший на экраны в сентябре 2009 года.

С 2009 года неоднократно был председателем жюри «Видеобитвы». C 2013 года принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов Международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр».

2018 год

В июле 2014 года Грачевский в качестве режиссёра приступил к производству драматического фильма «Между нот, или Тантрическая симфония» о поздней любви композитора с мировым именем и молодой девушки из глубинки. Главные роли сыграли Андрей Ильин и Янина Мелехова.

Автор сборника юмористических изречений «Идиотизмы».

С 2017 года — член жюри детского КВН на телеканале «Карусель».

14 января 2021 года на 72-м году жизни Грачевский умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Фото предоставленно программой «Светская хроника», Пятый канал

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