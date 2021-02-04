На 88 году жизни ушел актер театра и кино Василий Лановой

Умер российский актер театра и кино Василий Лановой. Причиной смерти артиста стали последствия коронавирусной инфекции.

Он почувствовал симптомы коронавируса в начале января. Мужчина сдал анализы и получил положительный результат. Врачи обнаружили поражение легких и поставили диагноз – пневмония. Заболела и супруга актера – Ирина Купченко.

Медики сделали все возможное, чтобы помочь артисту, но 28 января его состояние стало стремительно ухудшаться. Ланового перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Его состояние так и не стабилизировалось, мужчина пережил клиническую смерть. Спасти Василия Семеновича не удалось.

«Дорогой наш, любимый, родной и неповторимый человек. Вы украсили нашу жизнь и подарили нам радость. Низкий поклон, светлая память», – написал в своем микроблоге актер Александр Олешко.

Народный артист СССР с юных лет мечтал сыграть Гамлета и Д’Артаньяна. Но зрительскую любовь ему принесли совсем другие персонажи. Первой звездной ролью Ланового стал образ Павла Корчагина в одноименном фильме. С потрясающей достоверностью артист показал на экране графа Вронского в фильме «Анна Каренина». А в сказке «Алые Паруса» мужчина сыграл самого романтического героя – Артура Грея.

В народного артиста СССР были влюблены миллионы женщин.

Но в личной жизни актера преследовали несчастья. Первой супругой Василия Семеновича стала Татьяна Самойлова. Красавица известна каждому зрителю по фильму «Летят журавли». Девушка решила избавиться от ребенка, а мужчина ей этого не простил. Вскоре жизнь свела Ланового с актрисой Тамарой Зябловой. Через десять лет после свадьбы женщина забеременела, но в один миг судьба лишила мужчину любимой жены и ребенка. Тамара попала в чудовищную автокатастрофу и погибла.

«Я знал, где она погибла, выпустил Чарли (собака пары. – Прим. редакции) и пошел к тому месту, куда она упала. А Чарли уже туда добежал и начал ходить по кругу. И я понял, что он запах почуял. Я помню, что я никак его не мог отозвать после этого, чтобы вернуться в машину, поэтому взял и донес его на руках», – с болью в голосе вспоминал актер.

Третья супруга Василия Ланового – актриса Ирина Купченко подарила ему двоих сыновей – Александра и Сергея. Второй сын умер в 2013 году от сердечного приступа, мужчине было всего 37 лет. Любовь жены помогла актеру справиться с горем.

Василий Лановой почти всю свою жизнь посвятил Театру имени Евгения Вахтангова.

Народный артист также преподавал на кафедре сценической речи родного Щукинского училища. Он продолжал играть в театре и сниматься в кино вплоть до начала пандемии коронавируса. В январе 2021 года ему исполнилось 87 лет.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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