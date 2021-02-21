Названа предварительная причина смерти Андрея Мягкова

Звезда советского кино Андрей Мягков умер 18 февраля. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Мужчину обнаружила его жена – Анастасия Вознесенская и вызвала скорую помощь.

«Андрей Васильевич – потрясающий, выдающийся актер. Все его образы уникальны, он был настоящим в каждой своей работе. Предельная органика и глубина – вот, что отличало его от других!» – написал в своем микроблоге актер Сергей Безруков.

Зрители запомнили Мягкова по роли Новосельцева из «Служебного романа». Многим он известен, как безмолвный лаборант Хвостов из кинохита «Гараж». А в его обаятельного Женю Лукашина из «Иронии судьбы» были влюблены миллионы девушек. Его роли заслуженно вошли в золотой фонд советского кино.

Андрей Мягков родился в Ленинграде и пережил блокаду. Он вспоминал, как удивлялся тому, что родители кормят его, а сами ничего не едят.

«Можно плакать, можно не плакать, но он прожил огромную жизнь! У него была насыщенная и успешная творческая жизнь», – говорит актриса Евгения Добровольская.

Будучи еще маленьким, он любил театр и мечтал о сцене. Родители уговорили Андрея выбрать более серьезную профессию. Так, он отучился на химика и несколько лет проработал в Институте пластмасс. Все свое свободное время он посвящал самодеятельности.

«Он был настоящим русским актером. Великий! Ему было подвластно все!» – уверена актриса Валентина Талызина.

Однажды юношу случайно заметил член выездной комиссии МХАТа. Он посоветовал Мягкову поехать в Москву и поступить в театральный институт.

«Андрей Мягков, Ирина Мирошниченко, Владимир Салюк и их однокурсники получили самое лучшее актерское образование, о котором только можно было мечтать», – отметил коллега Авангард Леонтьев.

Артист снимался в разных фильмах, но настоящий успех ему принесла работа в картине «Ирония судьбы, или С легким паром!». Андрей Васильевич стал одним из самых любимых актеров Эльдара Рязанова. Режиссер называл мужчину своим талисманом.

Главной любовью Мягкова стала актриса Анастасия Вознесенская. Молодые люди познакомились на первом курсе института и прожили вместе 58 лет. К сожалению, у них не было детей. Как признавались артисты, они всю жизнь были увлечены работой.

«Они прожили жизнь в абсолютной гармонии и согласии, были очень счастливы вместе», – поделился телеведущий Вадим Верник.

По закону наследство артиста перейдет его жене. Он оставил квартиру в районе Поклонной горы, стоимостью примерно 20 миллионов рублей и дачу в Подмосковье.

«Когда мы в 90-х годах были в Ялте, какими влюбленными глазами Мягков смотрел на свою жену. Это было всегда. Он смотрел на нее на пляже и на вечерних прогулках. Такое чувство, что их роман только начинался», – вспоминает Вадим Верник.

Актер не любил рассказывать о себе и стеснялся своей популярности. Он вел закрытый образ жизни, ездил на общественном транспорте и редко давал интервью.

«Он считал, что личная жизнь артиста должна оставаться тайной. Он не любил фотографии, устраивал истерики нашему пиар-менеджеру театра, которая просила дать интервью», – рассказывает Евгения Добровольская.

«У него был такой характер. Некоторые актеры любят публичность, хотят, чтобы о них говорили, выставляют свою жизнь напоказ. А некоторые этого не любят и не хотят», – уверена Светлана Немоляева.

Все свое свободное время звезда советского кино посвящал жене. В последние годы Вознесенская тяжело болела. Мужчина перестал сниматься и ушел из театра, чтобы ухаживать за супругой.

«Он никуда не ездил, замкнулся в своей личной истории. Он посвятил себя полностью своей жене. Жили они очень одиноко», – говорит Верник.

Друзья и коллеги артиста вспоминают, что он был не только великолепным актером, но и удивительно добрым и отзывчивым человеком.

«Он всегда искренне интересовался и смотрел в глаза. Для меня Андрей Васильевич остался самым открытым, потрясающим и талантливейшим человеком», – делится актер Алексей Кравченко.

Прощание с народным артистом состоится в МХТ имени Чехова, где он служил долгие годы. Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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