На Ближнем Востоке ждут семейные комедии из России

По итогам Дубайского международного рынка контента DICM 2022 российские компании рассказали о спросе на семейное кино, исторические сериалы, спортивные драмы, а также о готовности ближневосточных партнеров к совместному производству анимации.

Результативным для российской киноиндустрии стал Дубайский международный рынок контента DICM 2022, прошедший в конце ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. На стенде Russian Content Worldwide, организованном РОСКИНО, четырнадцать российских компаний представили более 60 фильмов, сериалов и анимационных проектов. Участниками стенда RCW стали All Media (a START company), онлайн-кинотеатры START и KION, Продюсерская компания «Среда», телекомпания НТВ, «Совтелеэкспорт» (официальный дистрибьютор ВГТРК), «Пиманов и партнеры», «Союзмультфильм», ГК «Рики», анимационная студия «Паровоз», медиахолдинг «Цифровое Телевидение», «Один Медиа», «Икс-Медиа Диджитал», кинокомпания «РУССКОЕ».

В числе ключевых результатов рынка контента DICM: переговоры о ремейке сериала «ИП Пирогова» в ОАЭ и продаже исторической драмы «Тобол», предложения от байеров о покупке семейных фильмов «Красная шапочка» и «Чебурашка», переговоры о продаже документального фильма о проблеме пластиковых отходов «Невидимая надежда» в Саудовскую Аравию, Оман, ОАЭ, Малайзию, Индонезию и Китай; договоренности о предоставлении прав на линейку исторических сериалов ВГТРК для показа на арабском языке на платформе YouTube в ОАЭ; достижение договоренностей о копродукции с российскими анимационными компаниями.

Генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто: «Со многими проектами, представленными на рынке DICM, мы попали в тренды ближневосточной медиаиндустрии. К примеру, «женские» сериалы сегодня в топе популярных VOD-платформ региона, и в наших фильмах про сильных женщин байеры также видят потенциал. Или, к примеру, в ОАЭ вопросам экологии уделяется очень большое внимание, и наше документальное кино, посвященное экологической тематике, вызывает большой интерес у закупщиков контента. Усилился интерес к копродукции, особенно в сегменте анимации. Также в регионе MENA ценят и образовательную составляющую российской анимации. В целом, спрос на контент из России растет, байеры отмечают его высокое качество, но при этом для дальнейшего системного продвижения на Ближнем Востоке необходимо больше уделять внимания дубляжу. В 2023 году индустриальные мероприятия региона MENA вновь станут важной частью стратегии работы РОСКИНО на внешних рынках».

Онлайн-кинотеатр START отметил, что индустрия региона MENA меняется: в этом году стало очевидно, что рынок более открыт к экспериментам. Особым спросом пользовались яркие комедийные семейные форматы, среди наиболее обсуждаемых проектов компании — «ИП Пирогова», история о бывшей домохозяйке, которая превращает хобби в бизнес и открывает собственную кондитерскую. Как отметили в компании START, такие проекты резонируют с регионом и байеры видят в них потенциал: на одной из крупнейших стриминговых площадок MENA вторым по популярности за последние несколько месяцев становится сериал, в котором женщина открывает собственный барбершоп. Сейчас ведутся переговоры о ремейке «ИП Пирогова» в ОАЭ. Также дистрибьюторов заинтересовал проект «Тобол»: готовая восьмисерийная драма впечатлила байеров не только сюжетной линией, но и качеством и масштабом производства. Ведутся переговоры о лицензионной сделке.

Продуктивным рынок DICM 2022 был и для компании All Media (a START company): за два дня компания провела встречи с закупщиками территории MENA, Ирака, Индии и других стран. Байеры интересовались семейными фильмами: в каталоге All Media такой контент представлен фильмами «Красная Шапочка» и «Чебурашка». Последний выйдет в кинопрокат в России 1 января 2023 года. Компания уже получила несколько предложений о сотрудничестве и продолжает переговоры.

Официальный дистрибьютор контента ВГТРК, компания «Совтелеэкспорт», достигла договоренностей о предоставлении прав на линейку исторических сериалов ВГТРК для показа на арабском языке на платформе YouTube в ОАЭ. Дистрибьюторская компания из Шри-Ланки планирует лицензировать подборку лучших сериалов производства ВГТРК для показа на территории страны. Компания из Марокко рассматривает к приобретению мелодрамы и семейные драмы. Крупнейший холдинг из Саудовской Аравии ientv, включающий 23 образовательных канала, намерен приобрести обширный пакет документальных фильмов. Триллеры и проекты жанра экшн из каталога ВГТРК привлекли внимание индийских дистрибьюторов. Индийский медиаконгломерат ZEE Entertainment заинтересовался многосерийными мелодрамами семейной тематики и художественными фильмами. Также представители «Советелеэкспорт» отметили общий интерес к документальным фильмам о культуре, природе и науке.

Компания «Один-Медиа» активно обсуждает продажу целого ряда фильмов: так, переговоры по проекту «Невидимая надежда» ведутся с Саудовской Аравией, Оманом, ОАЭ, Малайзией, Индонезией и Китаем; фильм «Великий Северный Путь» обсуждается с ОАЭ, Кувейтом, Катаром, Марокко. Также «Один-Медиа» обсуждает продажу научно-документального фильма «Охотники за глубиной» на всю территорию Ближнего востока, включая Израиль.

Кинокомпания «Пиманов и партнеры» отметили интерес представителей Индии, Турции, Испании, Франции, США и ОАЭ к спортивной драме «Одиннадцать молчаливых мужчин», вышедшей в феврале 2022 года, а также к сериалам «Чистосердечное призвание», «Слава», «Банды», «Жуков». Спрос был и на документальные проекты компании. Также, испанская компания Final Frontier и турецкая компания Pixitoon предложили проекты по анимации для копродукции, а с австралийской компанией Melodia и компанией Haymillian из Великобритании ведутся переговоры о сотрудничестве по производству контента.

В рамках участия телеканала НТВ в рынке DICM 2022 внимание международных байеров привлекли спортивная драма «Мастер», исторический детектив «Безсоновъ», приключенческий сериал об отряде спасателей «Пять минут тишины». Компания вела переговоры с представителями Турции, Индии и стран Персидского залива.

В кинокомпании «Русское» отметили интерес к многосерийным проектам (более 30 серий), но, вместе с тем, более короткие форматы, как, примеру, новинка компании, сериал «Жестокий мир мужчин», также имеет шансы попасть на платформы в регионе MENA. На рынке DICM представители компании провели встречи с закупщиками контента из арабских стран, а также Турции и Африки.

Продюсерская компания «Среда» провела переговоры с компаниями ОАЭ, Венгрии, Казахстана и других стран. Байеры заинтересовались детективной драмой «Замерзшие», криминальной драмой «Химера» и остросюжетным детективом «Переговорщик».

Онлайн-кинотеатр KION представил в Дубае масштабную историческую драму «Союз Спасения. Время гнева» о восстании декабристов 1825 года, комедийную драму «Почка» и семейную комедию «Иван Семёнов-школьный переполох!». Ко всем этим проектам компания отметила интерес закупщиков контента из региона MENA.

Для российских производителей анимации рынок DICM также оказался продуктивным. Киностудия «Союзмультфильм» провела целый ряд встреч с основными игроками региона MENA и Индии - представителями крупнейших телеканалов, независимыми дистрибьюторами, закупающими контент на ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Ирак, Турцию, Иорданию, Египет. Наибольший интерес вызвали анимационные сериалы «Монсики», «Ну погоди!», «Тайны медовой долины», а также анимационный полнометражный фильм «Чинк:хвостатый детектив». Представители зарубежных компаний высоко оценили качество предлагаемого контента, а также образовательную составляющую и продвижение традиционных семейных ценностей в линейке проектов «Союзмультфильма».

В рамках DICM-2022 анимационная студия «Паровоз» провела встречи с представителями различных компаний из ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Китая, Кореи, Индии, Ирана и Марокко: 2M TV, ABC Marketing and Distribution, TOONZ Media Networks, Noor Play, Al Majd TV Network, Lichi Studios, Taareb localization agency, Al Ghadeer Satellite Channel и другими: из них три байера из Абу Даби, Саудовской Аравии и Индии. По результатам переговоров достигнуты договоренности о возможности копродакшена, начался обмен материалами с целью поиска подходящих для обеих сторон проектов.

ГК «Рики» провела встречи с представителями компаний из ОАЭ и Саудовской Аравии, а также с закупщиками из Индии, Турции, Азиатского региона (Шри-Ланка, Вьетнам). В рамках рынка хэдлайнерами были три проекта компании: «Бодо Бородо», «Тима и Тома» и «Малышарики». Как отметили в компании, несмотря на консервативную и религиозную составляющую региона, новый проект «Бодо Бородо» был принят байерами положительно.

«Икс-Медиа Диджитал» в Дубае представила мультсериалы «Жила-была Царевна», «Грузовичок Пик» и «Тачки, тачки». К проектам проявили интерес ТВ-каналы Саудовской Аравии, ОАЭ и Казахстана, мобильные операторы региона MENA и индийские дистрибьюторы. В рамках рынка были проведены предварительные переговоры.

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» отметил, что наибольший интерес вызвали мультсериалы «Сказочный патруль» и «Кошечки-Собачки». Сейчас обсуждаются возможные условия; компания планирует законтрактовать несколько проектов в ближайшее время. В рамках рынка в Дубае представители медиахолдинга встречались с потенциальными партнерами из региона MENA, Индии, Пакистана, Казахстана, Турции и других стран – как телеканалами и различными цифровыми платформами, так и студиями дубляжа и компаниями технического сервиса, музыкальными библиотеками.

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