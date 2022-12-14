Завершились съёмки второго сезона психологической драмы «Контакт»

Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил о завершении съёмок второго сезона сериала о конфликте поколений — «Контакт» производства Good Story Media и Продюсерской компании «Среда». Удастся ли его главному герою Глебу Барнашову наладить отношения с дочерью и свою личную жизнь, избежать тюрьмы и наказать виновных — узнаем в продолжении, которое выйдет эксклюзивно на PREMIER в следующем году.

Напомним, премьера первого сезона сериала «Контакт» состоялась в онлайн-кинотеатре PREMIER в сентябре прошлого года, а в конце ноября он был показан в прайм-тайм на телеканале ТНТ. По данным Mediascope TV, проект вошёл в топ-5 самых популярных сериалов сезона. Сериал «Контакт» — это совместный проект двух успешных продакшенов: Good Story Media («Батя», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Звоните ДиКаприо», «Ольга» и другие) и Продюсерской компании «Среда» («Мажор», «Триггер», «Нулевой пациент», «Хрустальный» и другие).

По сюжету, от главного героя — бывшего опера Глеба Барнашова (Павел Майков) ушла жена, оставив ему на воспитание дочь-подростка. Личные проблемы Глеб пытался решить с помощью алкоголя, из-за чего его выгнали из «нормальной» полиции, и теперь он вынужден работать с трудными подростками. Но общаться с детьми Барнашов не умеет, а главным трудным подростком является его же собственная дочь Юля (Ирина Паутова).

Во втором сезоне тема «отцов и детей» в современных реалиях получила новое развитие — на первый план авторы выведут поиски собственного «я» персонажей и установления контакта прежде всего с самим собой.

«Герои у нас прежние, но обстоятельства будут более жёсткими. Можно сказать, что второй сезон ещё более драматичный. Писать второй сезон всегда сложнее, это определенный риск — нужно оправдать ожидания зрителей, сделать ещё интереснее. Я очень надеюсь, что у нас получилось! — говорит креативный продюсер и соавтор сценария Максим Паршин. В первом сезоне мы говорили, чтобы найти контакт со своими детьми или родителями нужно встать на сторону другого человека, другого поколения. Во втором – приходим к выводу, чтобы это сделать надо прежде всего разобраться в себе. Пока ты не найдешь контакт с самим собой, ты не найдешь контакт с другими».

И хотя действия второго сезона продолжают временной период первого, взросление героев добавляет новых тем — школьный буллинг, продажа девственности, майнинг криптовалют. У героини Ирины Паутовой во втором сезоне — внешнее преображение. Для съёмок ей пришлось довольно коротко постричься и покрасить волосы.

Режиссёром второго сезона стал Нурбек Эген, оператором — Антон Пай (для него это сериальный дебют). К своим ролям, помимо Павла Майкова и Ирины Паутовой, вернулись: Равшана Куркова, Вильма Кутавичюте, Алексей Лукин, Юрий Кузнецов, Сергей Гилёв, Алексей Агранович и другие.

По словам исполнителя главной роли Павла Майкова, он хотел бы походить на своего героя: «Мне нравится Барнашов, нравится его играть. Если сериал продлят на третий сезон, я однозначно соглашусь сниматься. Это тот человек, кем я не решаюсь быть в жизни. Он смелее меня, решительнее, он очень быстро решает проблемы, от которых я обычно стараюсь бежать. В сериале «Контакт» я могу быть тем, кем не могу быть в жизни».

Съёмки второго сезона сериала «Контакт» стартовали 10 сентября 2022 г. Все смены прошли в различных московских локациях. Впереди у проекта — период постпродакшна, а точная дата выхода будет анонсирована позднее, но уже известно, что продолжение также состоит из 8 эпизодов.

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