Вышел новый трейлер фильма Яны Климовой-Юсуповой «Просточеловек» 

Кинокомпания 2020 FILMS представляет новый трейлер фильма «ПРОСТОЧЕЛОВЕК» режиссера Яны Климовой-Юсуповой. Это кино о 30-летнем парне Саше, который за неделю до эмиграции в Европу узнаёт, что нашлась мать, оставившая его в роддоме. Постепенно выясняется, что женщина тяжело болеет, а ее квартиру хотят изъять за долги. В жизни простого человека Саши встает самый главный выбор — уехать в красивую, но чужую страну или остаться дома и наконец узнать себя.

Саша (Филипп Авдеев) живет свою простую, но классную жизнь: он работает барменом, встречается с красивой девушкой Лорой (Агата Муцениеце), вместе они готовятся к переезду в Барселону, где их уже ждет своя квартира и собственный бар, которые купили для пары родители Лоры. На поверхности — все выглядит идеально, однако никто знает, какие сложности скрываются в глубине. За несколько дней до переезда Саша узнаёт, что нашлась женщина, которая бросила его в роддоме тридцать лет назад. Молодой человек, выросший сиротой, получает шанс впервые увидеть свою мать. Знакомство с этой женщиной полностью меняет жизнь Саши. На пороге её квартиры, куда он приходит переполненный отчаянной обидой, появляется одинокая и больная женщина, падающая перед парнем в эпилептическом припадке. Саша видит человека, которому, вероятно, все эти годы было не легче, чем ему. Постепенно он узнает, что его мама живет очень тяжело и тревожно, пытаясь вместе со своей пожилой матерью, бабушкой Саши, решать финансовые проблемы, которые усугубляются с каждым днем все сильнее. Выбор между новой жизнью и возвращением в прошлое — самое сложное решение, которое предстоит принять просто человеку.

Фильм «ПРОСТОЧЕЛОВЕК» спродюсирован и снят молодой российской кинокомпанией 2020 FILMS, над картиной трудилась творческая и съемочная группа из более чем 120 человек. Кинолента была полностью отснята в историческом центре Москвы и стала своеобразным путешествием по столице, в которой герои ищут друг друга, а обретают себя.

Режиссёр и автор сценария Яна Климова-Юсупова: «Идея сценария родилась из моего опыта работы и наблюдения за подростками, которые остались без родителей. Мне кажется очень важным исследовать тему одиночества и сложной адаптации во взрослом мире ребёнка-сироты. Но кино не только об этом. Это кино о прощении. Кино о человеке, который несмотря ни на что, способен любить и эта любовь оказывается превыше всего. Это кино о важности института семьи и о том, что необходимо помогать близким — какими бы они не были.

Над картиной мы работали более трёх лет, прошли с командой невероятный путь, огромный труд, месяцы и месяцы кропотливого создания нашего фильма. Я очень признательна всей съёмочной группе за то, что сегодня мы можем показать небольшую часть этой истории – трейлер».

Картина «ПРОСТОЧЕЛОВЕК» стала дебютной для кинокомпании и для режиссера - Яны Климовой-Юсуповой. До первого полнометражного фильма Яна сняла два короткометражных — «Живые» (2014г.) и «Любовь» (2015г.), удостоенные множества наград российских и международных кинофестивалей. За фильм «Живые», премьера которого состоялась на Пекинском международном кинофестивале в Китае в 2015 году, режиссер удостоилась приза «Лучший зарубежный короткометражный фильм».

В главной роли — Филипп Авдеев. Также в картине сыграли: Агата Муцениеце, Евгения Симонова, Чулпан Хаматова, Сергей Соцердотский, Екатерина Агеева, Галина Петрова, Никита Дювбанов, Евгения Афонская, Юлия Меньшова и другие.

Художественному фильму «ПРОСТОЧЕЛОВЕК» выдано прокатное удостоверение Министерством культуры Российской Федерации от 08.04.22.

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