В музее-заповеднике «Царицыно» представили выставочный проект «Фарфор может все».

Фарфоровые изделия чаще всего в нашем представлении ассоциируются с сервизами, вазами, композициями флоры и фауны, представителей разных сословий или профессий, анималистическими композициями. Всё это так, однако творчество Татьяны Чапургиной расширяет возможности фарфорового дела. Она - не только художник и мастер высокого класса, но и модельер, дизайнер.

Татьяна Чапургина - художник Императорского фарфорового завода (к слову, у завода в следующем году - юбилей - 240 лет). Около 400 видов изделий производят на заводе мастера высочайшего класса. Изделия же Татьяны Чапургиной украшают залы Государственного Эрмитажа, Царского Села, Петергофа, музеев и галерей России.

Но не только декоративными панно, фарфоровыми композициями славится творчество Татьяны Чапургиной. В Малом дворце музея-заповедника «Царицыно» представлены и другие работы художника, которые можно использовать как в интерьере, так и в убранстве мебели, одежды.

В своих работах Татьяна Чапургина использует как неглазурированный фарфор, так и подглазурную и надглазурную живопись, графическую роспись золотом, текстиль, стекло, элементы мозаики, коллажа. В залах Малого Дворца можно увидеть образцы платьев с использованием техники фарфора. Татьяна Чапургина работает и с предметами мебели - вставки из фарфора дают стулу или столу не только вторую жизнь, но и красоту, даже шик. В домашнем интерьере же данное изделие - украшение, при этом - совершенно современное. Фарфоровая роспись ваз может служить не только каждому времени года, но и разному состоянию природы - спокойному, буйному, стихийному, яркому. Свет и отблеск виден во всех произведениях Татьяны Чапургиной.

Татьяна Чапургина работает и с украшениями, в залах предстаалены и особые воротники, один из которых выполнен в египетском стиле. Творчнство Татьяны Чапургиной - проект сотрудничества художника, музея, непосредственного производства и современного дизайна и моды.

Марина АБРАМОВА

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