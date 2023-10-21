Музей Транспорта Москвы и Музей Москвы представили выставку «Куплю гараж». Экспозиция рассказывает, как заветные 18 м² личного пространства становились местом самовыражения и территорией свободы миллионов людей и как разворачивалась история гаражной культуры в России.

«Еще 40-50 лет назад гараж олицетворял мечту советского человека, радость от его приобретения можно было сравнить только с радостью приобретения самого автомобиля. Это сейчас гараж — в первую очередь место для хранения автомобиля и шин, максимум —небольшая ремонтная мастерская владельца. А в 1960-70-е годы автолюбители проводили здесь большую часть свободного времени. Не только развивая технические навыки за ремонтом своих "ласточек", но и отдыхая, заводя новых друзей или хобби, запасая соленья и картошку на зиму, а иногда и зарабатывая неплохие деньги. На выставке "Куплю гараж" мы рассмотрим все грани той самой гаражной жизни», — рассказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Экспозиционное пространство поделено на ряд «гаражей» — тематических зон: «Витрина, где гаража нет. Официальные образы счастья», «Частный гараж. Предыстория», «Бесконечность перспективы», «Для тех, кому есть, что беречь», «Для тех, кто может все починить», «Для тех, кто творит», «Для тех, кто знает, как заработать», «Для тех, кто умеет жить», «Для тех, кому пока нельзя», «Для тех, кому положено».

«И Музей Москвы, и Музей Транспорта Москвы находятся в пространстве бывших гаражей. Поэтому не случайно, что мы занялись исследованием феномена гаражной культуры в истории Москвы и России. Для кого-то гараж — это ностальгическое пространство из детства, с которым связаны игры с друзьями или выходные с родителями, для других — актуальное место для творчества и самовыражения. Нам хотелось отразить многогранность и иногда противоречивость этого пространства в жизни россиян в XX веке и представить разные взгляды на его использование. Выставка позволяет по-новому осмыслить и пространство Провиантских складов — бывший гараж Генплана РККА, получивший новую жизнь после передачи комплекса Музейному объединению "Музей Москвы"», — отметила генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.

На выставке представлены автомобили из фонда Музея Транспорта Москвы — ВАЗ-2103, Москвич-407, ЗАЗ-966 «Запорожец», а также ГАЗ-21 «Волгу» из автоклуба «Волга М-21» (коллекция Дмитрия Кильпио) и легендарные машины движения «Самавто» — «ГТЩ» («Гран Туризмо Щербиных») из коллекции Владимира Киреева и «Труд» из коллекции Олега Кучеренко. Посетителям выставки представится уникальная возможность увидеть экспонаты, которые станут частью постоянной экспозиции музея на Новорязанской, 27 — это ГАЗ М-1 и извозчичий экипаж с кузовом типа фаэтон XIX века.

Среди интерактивных инсталляций выставки — «стратегический запас» с домашними заготовками, старыми детскими игрушками и другими дорогими памяти предметами быта, а также витрина счастья советского человека с предметами роскоши вроде телевизора, сервиза «Мадонна», радиолы и другими артефактами из фондов Музея Москвы, или гараж, который в СССР выполнял функцию мужского клуба.

Отдельная зону выставки посвящена загаражным пространствам и сформировавшихся вокруг них «детских государств». Здесь посетители смогут пройти по мини-лабиринту, имитирующему типовые советские гаражи и сараи, с подсказками о прошлом их визитеров. Еще «за гаражами» можно будет увидеть граффити от Эльчина Али-Заде, Snek a.k.a. Sneksy и Глаза.

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