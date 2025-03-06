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На экраны кинотеатров выходит мультфильм «Геройчики. Незваный гость»

editor
By editor
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геройчики
Изображение предоставлено пресс-службой АО «ЦТВ»

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение», студия «Паровоз» и компания «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа») представляют трейлер полнометражного анимационного фильма «Геройчики. Незваный гость». В основе — популярная вселенная сериала «Геройчики» и её персонажи: мальчик Рома и его любимые игрушки. Новая история станет подарком от создателей вселенных мультсериалов «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Семь Королевств», «Лео и Тиг», «Кошечки-Собачки», а также полного метра «Кощей. Начало» для зрителей ко Дню защиты детей.

«Создание нового полнометражного мультфильма стало для нас естественным продолжением успеха мультсериала „Геройчики“, который завоевал сердца зрителей с момента своего выхода в эфир в 2022 году. Всего через год после начала работы над проектом мы рады представить зрителям захватывающую историю, наполненную приключениями, гонками, играми и дружбой. У главного героя Ромы впечатляющая коллекция игрушек: и супергерои, и плюшевые звери, и куколки, и тянучки, и машинки, и инопланетянин Бублик. Не хватало пиратов, которые остаются одними из самых популярных героев у современных детей. Поэтому мы решили, что пиратские приключения идеально подойдут для нашей истории», – рассказывает креативный директор студии «Паровоз», автор идеи Евгений Головин.

Сюжет новой истории строится вокруг планов Ромы выступить на школьном конкурсе и показать огромный собранный из конструктора звездолёт. Игрушка, оборудованная по последнему слову техники, тут же привлекает внимание непрошеных гостей — таинственных космических пиратов. Они-то и попытаются угнать звёздный корабль. На глазах зрителей закрутится настоящая детективная история. Друзьям Ромы — Пинки, Бублику, Генералу Де Кролю, Флаю, Глории, Ко-Ко и ящерице-ниндзя О-Раш — предстоит сразиться с пришельцами, а ещё проверить дружбу на прочность, поразмышлять о взаимопомощи, смелости, отваге, о праве на ошибку в жизни каждого, а ещё об умении прощать. Конечно же, геройчикам предстоит сделать мир добрее и лучше.

«Нас с вами ждут приключения во вселенной Геройчиков. Мы хотели создать проект, который захватит внимание зрителя сразу, с первой секунды! А что в этом деле может сравниться с детективной историей? Поэтому мы дали возможность каждому почувствовать себя настоящим сыщиком уже с самых первых минут! Уверены, наш новый фильм никого не оставит равнодушным и подарит незабываемые эмоции не только ребятам, но и взрослым, с которыми они придут в кино», — говорит продюсер проекта Татьяна Цыварева.

История Ромы и его команды игрушек наполнена юмором, эмоциями и увлекательными поворотами сюжета, что делает её интересной как для маленьких зрителей, так и для взрослых. Фильм — дань уважения детству, той удивительной поре, когда мир кажется бесконечным и полным возможностей.

Создатели проекта предлагают зрителям стараться помогать тем, кто оказался в сложной ситуации, ведь доброе слово, поддержка и внимание могут вернуть человека на путь дружбы и взаимопонимания. «В нашем мультфильме мы стремимся показать, что каждый персонаж имеет свою уникальную историю и причины для поступков. Наши новые герои-пираты — это не обычные злодеи, которых мы привыкли видеть. За их суровыми лицами скрываются сердца, полные боли и разочарований. Эта история о силе прощения, доброте и готовности протянуть руку помощи. Анимационный фильм учит видеть хорошее в людях, даже если сначала кажется, что они поступают неправильно. Мы надеемся, что зрители почувствуют тепло и свет, которые исходят от наших персонажей, и смогут применить эти уроки в своей жизни», — говорит автор сценария проекта Мария Парфёнова.

Композитор Александр Биллион в полнометражном анимационном фильме использовал музыку из сериала «Геройчики», при этом адаптировал её для создания кинематографичного настроения. Совместная работа со звукорежиссёром Алексеем Батаевым в тон-студии на «Мосфильме» позволила фильму обрести своё особое звучание и окончательно сформироваться. «Тема Флая и Глории, которая в сериале звучит легко и игриво, в начале фильма приобрела масштабность, отражая бескрайние просторы космоса. Их тема также звучит в финале в эпическом и героическом ключе, усиливая эмоциональное воздействие. Особое место занимает новая песня Пинки „О предательстве друга“, написанная специально для фильма. Благодаря проникновенному вокалу Юлии Борисовой она получилась невероятно эмоциональной, трогательной и искренней, добавляя глубину и драматизм в историю», — говорит Александр Биллион.

Действие в полнометражном фильме «Геройчики. Незваный гость» сочетает реальный и игрушечный миры. Геройчики активничают на фоне полноразмерных объектов, что создаёт интересный контраст в кадре. Проект совмещает реалистичные 3D-текстуры со стилизованными 2D-эффектами, фонами и мимикой у персонажей, что добавляет выразительности истории, усиливает драматизм и динамику сцен.

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