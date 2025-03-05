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«Этот фольклор сидит в каждом из нас»

editor
By editor
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Телеканал ТНТ, Good Story Media и «Централ Партнершип» (входят в «Газпром-Медиа») представили основной трейлер долгожданной весенней премьеры – фильма «Батя 2. Дед», в котором Евгений Цыганов играет Деда юного Макса, уже знакомого зрителям по фильму «Батя».

Трейлер, как и сам фильм, проведет зрителя по большой семейной истории, которая началась еще в военные годы, когда молодой Дед ушел на фронт. Евгений Цыганов играет героя в разных возрастах.  Его превращение в старого Деда занимало на съёмочной площадке 2,5 часа, над образом работали сразу 6 гримеров. Также в ролях: Андрей Андреев, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Степан Девонин, Анастасия Талызина, Соня Петрова, Севастьян Бугаев, Юра Степанов и др.

«В нашем фильме много народного юмора и  фольклора. И этот фольклор заложен в каждом из нас. Все эти присказки, поговорки, и наши познания в области того, куда надо прикладывать подорожник, или каким вареньем лечить простуду – все это в нас сидит. Всем нам натирали пятки водкой и выдирали зубы ниткой. И это, как ни странно, остается для нас самыми нежными воспоминаниями», – говорит актер Евгений Цыганов.

«Я думаю, что «Батя» и «Дед» — это одни и те же крылатые фразы в совершенно разных уголках страны, в разных семьях с разным достатком. Это точно будет откликаться, потому что в фильме взяты именно такие истории, которые будут каждому близки. Мы все были детьми и знаем что такое, когда не можешь уснуть из-за того что бабушка или дедушка сильно храпит. Эта история о поколениях, об их разности и одновременно сходствах», – комментирует актриса Надежда Михалкова.

«У нас мало подобных фильмов – простых в хорошем смысле этого слова, семейных, трогательных, душевных и тех, которые можно смотреть всей семьей, поностальгировать о прошедшем времени, задуматься о своих отношениях с родителями, с детьми. Я думаю, что наш фильм поможет построить «мостик» над пропастью между поколениями, лучше понять своих бабушек и дедушек, мам и пап, своих детей и напомнить всем о том, что нет ничего важнее любви», – делится актриса Анастасия Талызина.

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