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Самые яркие героини российских сериалов

editor
By editor
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измены - ася - елена лядова
«Измены». Ася – актриса Елена Лядова

К Международному женскому дню Кино-Театр.Ру и онлайн-кинотеатр KION провели совместный опрос представителей киноиндустрии и определили самые яркие и интересные женские роли в современных сериалах отечественных платформ.

В опросе приняли участие 50 представителей киноиндустрии – режиссеры, актеры, кинокритики, продюсеры, которым предлагалось выбрать от 1 до 3 героинь сериалов и объяснить свой выбор. В список для голосования попала 41 героиня из 39 проектов (из «Комбинации» и «Последнего богатыря. Наследия» — по две, в остальных 37 — по одной). Из этих 41 хотя бы по одному голосу получили 29 женских персонажей. Более одного раза выбраны – 18, более трех раз – всего 6. 

Актриса Любовь Аксенова - почка
«Почка». Актриса Любовь Аксенова

Абсолютной победительницей опроса стала героиня драмеди «Почка» от онлайн-кинотеатра KION, придуманная Марией Шульгиной и ее соавтором Елизаветой Тихоновой и сыгранная Любовью Аксеновой во всех трех сезонах проекта. Кустову, яркую и сильную, хотя не слишком честную женщину назвали лучшей героиней 52% опрошенных. Профессионалы отмечают «яркий, сильный, пробивной и неоднозначный образ, который не теряет актуальность», называют ее «редкой и возмутительной героиней», положительно оценивают «нешаблонное отношение авторой к женской героине» и восхищаются шикарной игрой Любы Аксеновой, называя ее «большой русской актрисой». 

16% участвующих в опросе назвали среди самых ярких женских персонажей сериалов героиню психологического триллера «Трасса» — женщину сложной судьбы, отправившуюся на поиски пропавшей приемной дочери в места своей безрадостной юности.

Чики. Актриса Ирина Горбачева
«Чики». Актриса Ирина Горбачева

12% голосов набрала сыгранная Еленой Лядовой Ася из драмеди «Измены». Придуманная Дарьей Грацевич героиня, по словам опрошенных, «харизматичная пожирательница сердец, не идеальная, способная ошибаться, и многогранная».
Такое же количество респондентов проголосовало за героиню Ирины Горбачевой в сериале «Чики». Ира Горбачева тут полноценный соавтор роли.

Последний министр. Актриса Ксения Нечаева
«Последний министр». Актриса Ксения Нечаева

10% симпатий кинодеятелей набрала Ксения Борисовна Нечаева из истории Романа Волобуева и Елены Ваниной «Последний министр». Яркую героиню, правую руку нерадивого министра перспективного планирования сыграла Ольга Сутулова. Вместе с ее героиней это место разделила Флора из «Детей перемен» – мать, воспитывающая в 90-е троих детей от разных отцов. Ее роль исполнила Виктория Исакова.

«Дети перемен». Флора – актриса Виктория Исакова

Внимание профессионалов также удостоились следующие женские персонажи сериалов: Марья («Последний богатырь. Наследие»), Алиса («Алиса не может ждать»), Анна Остроумова («Вампиры средней полосы»), Ирина («13 клиническая»), Есеня Стеклова («Метод»), Маша («1703»), Аня Вдовина («Амура»), Рита Валеева («Нереалити»), Рута Майерс («Балет»), Наталья Добровольская («Фишер»), Нора («Танго на осколках»), Анастасия Сергеевна («Жизнь по вызову»), Женя («Трудные подростки»), Мария Фролова («Первый номер»), Женя Короткова («257 причин, чтобы жить»), Елена Подберезкина («Нежность»), Татьяна Иванова («Комбинация»), Ирина Светлова («Игры»), Ира Шпаликова («Ира»), Ева («Ева, рожай»), Алена Апина («Комбинация»), Алена Липницкая («Клиника счастья»).

Фото © KION

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