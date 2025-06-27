На форуме «Новый вектор» ФПРК объявил о поддержке игровых кинопроектов

III форум «Новый вектор» открылся 26 июня в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре. Организатор – Союз кинематографистов России при участии Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК).

Участники – более 120 представителей отечественной киноиндустрии из более чем 20 регионов России.

В работе первого дня приняли участие: Дмитрий Давиденко – директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России; Лариса Солоницына – киновед, первый заместитель председателя Союза кинематографистов РФ, председатель Совета ФПРК; Михаил Калинин – оргсекретарь Союза кинематографистов РФ; Элла Тухарели – генеральный продюсер ФПРК, кинорежиссер; Зураб Агирбов – министр культуры Карачаево-Черкесской Республики; режиссёры Иван Соснин, Сергей Дебижев, Валерий Тимощенко, Владимир Марин, Юлия Киселева и др.; Алексей Рязанцев – глава «Каро Премьер»; Роман Исаев – глава компаний ABK’PRO/RSP, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров; Виктор Шадрин – глава Свердловской киностудии; Мари Рено – шеф-редактор Службы документальных фильмов телеканала «Россия»; киновед и педагог Всеволод Коршунов и многие другие.

Свои приветствия участникам форума направили президент России Владимир Путин, министр культуры России Ольга Любимова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

Никита Михалков подчеркнул, что приветствие Владимира Путина свидетельствует о том, что отношение государства к региональному кино сегодня выражено на самом высоком уровне.

На церемонии открытия была вручена награда ФПРК за вклад в развитие регионального кинематографа режиссеру Валерию Тимощенко. Отметим, что в 2023 году на форуме был посмертно награжден знаменитый российский киновед, журналист Кирилл Разлогов. В прошлом году статуэтку ФПРК получил Алексей Романов, режиссер, художественный руководитель студии «Сахафильм».

В ходе пленарного заседания на тему «Будущее российского документального кино: как найти новый вектор проката?» Лариса Солоницына сообщила, что с 2026 года ФПРК будет поддерживать производство игровых короткометражных фильмов. Она уточнила, что поддерживая документальные и игровые кинопроекты, фонд может стать Институтом развития короткометражного кино.

«Это наш большой следующий шаг, мы всегда ищем не только перспективы, но и логику дальнейшего развития. Но переходя на новый этап в своей деятельности, мы конечно же, доводим до конца начатые проекты. Поэтому мы не “бросаем” наших документалистов, а лишь расширяем возможности для представителей киноотрасли, проживающих в регионах нашей страны», – подчеркнула председатель Совета ФПРК.

Генеральный продюсер форума, член Совета ФПРК Дмитрий Якунин, выступивший модератором пленарной сессии, представил данные по прокату документального кино. «В среднем государство тратит один миллиард рублей в год на поддержку документального кино, и это очень здорово. При этом в 2024-м в прокат вышло менее 40 фильмов, которые посмотрели около 500 тыс. зрителей», – уточнил эксперт.

В ходе дискуссии на тему «Неокупаемый прокат: зачем опыт ФПРК по продвижению и прокату документального кино документальные фильмы показывают в кинотеатрах?» участники оценили состояние рынка регионального кино, выявили запросы региональных кинотеатров и обсудили совместные действия по продвижению «стратегически важного контента», которым является док.

В рамках сессии «Поддержано ФПРК: что дальше?» представители фонда рассказали о методах продвижения фильмов, снятых в рамках Конкурса документального кино ФПРК («Россия – взгляд в будущее»). В свою очередь режиссеры-победители этого конкурса рассказали о том, как они доводят свои работы до зрителей, и оценили социальный эффект дока в целом.

Завершился первый день работы форума философской беседой на тему того, где грань между реальностью и вымыслом через призму кинематографа, а также о его месте в культурном пространстве. Модератором выступил Всеволод Коршунов.