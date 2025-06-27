Российско-бразильская кругосветная экспедиция продолжается: яхта Fraternidade прибыла в Мурманск

Российско-бразильская кругосветная экспедиция «Братство 2025», проходящая под флагами БРИКС и Евразийской медиагруппы, прибыла в Мурманск — один из ключевых пунктов маршрута. Здесь, на побережье Баренцева моря, команда готовится к самому сложному испытанию — прохождению Северного морского пути. Официальным информационным партнером экспедиции выступает Евразийская медиагруппа, которая сопровождает экспедицию с первых дней и обеспечивает широкое освещение этого уникального проекта, объединяющего международное парусное сообщество, научное сотрудничество и народную дипломатию.

Экспедиция стартовала 12 апреля в бразильском городе Салвадор. В её составе — представители России и Бразилии, которым предстоит преодолеть более 45 тысяч километров по маршруту, проходящему через одни из самых труднодоступных уголков планеты.

Путешествие охватывает ключевые географические точки: от тропических широт до Арктики, от мыса Горн до Шпицбергена, от Сальвадора до острова Беннетта, включая мыс Челюскин и Берингов пролив. Особый акцент сделан на научных исследованиях и культурно-гуманитарной миссии. Кругосветное плавание на яхте Fraternidade приурочено к ряду памятных дат: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 180-летию Русского географического общества, 20-летию образования БРИКС и 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией.

Яхта «Fraternidade» прибыла в Мурманск после перехода через Атлантику и остановки на Азорских островах. Переходом руководил опытный бразильский капитан и судостроитель Алейшо Белов (Алексей Дмитриевич Белов), для которого это уже шестое кругосветное плавание. Российский партнёр и соорганизатор экспедиции, яхтсмен, заслуженный мастер спорта России и член Русского географического общества Сергей Щербаков временно покинул борт для оформления документов, необходимых для дальнейшего прохождения маршрута по территории России. По словам Щербакова, капитан Белов успешно справился с переходом: несмотря на технические трудности — отказ GPS и автопилота, а также повреждение грота в штормовых условиях, — яхта благополучно достигла Мурманска, и повреждённый парус уже отправлен в ремонт. В ближайшее время планируется проведение технического обслуживания яхты, а команде предстоит регистрация и оформление документов для пересечения границы РФ. Согласно новым правилам, вступающим в силу с 30 июня, иностранным участникам требуется зарегистрироваться на портале госуслуг и получить специальный QR-код.

Капитан Сергей Щербаков вернётся на борт уже 28 июня и лично возглавит переход яхты по маршруту Северного морского пути. Пока экипаж занимается пополнением запасов топлива и провизии, в экспертном сообществе озвучиваются осторожные прогнозы относительно сроков выхода из Мурманска. По словам председателя Мурманского отделения Русского географического общества Дениса Моисеева, ледовая обстановка в Арктике остаётся сложной, и по причине риска дрейфующих льдов выход ранее 1 августа может быть небезопасен для судна лёгкого класса. Тем не менее, команда сохраняет рабочий настрой и активно готовится к предстоящему этапу экспедиции.

Регулярные репортажи, аналитические обзоры и эксклюзивные материалы о ходе экспедиции публикуются на порталах «За рубежом», «Евразия сегодня» и на официальном сайте проекта, предоставляя читателям уникальную возможность следить за каждым этапом этого масштабного путешествия в режиме реального времени. Экспедиция продолжается: яхта Fraternidade уверенно движется вперёд, подтверждая, что международное сотрудничество, отвага и исследовательский дух не признают границ.