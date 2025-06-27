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ХУДОЖНИКИ/ARTISTS на Летней школе «Тавриды»: вдохновляясь Айвазовским

editor
By editor
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вероника коржевская
Вероника Коржевская. Фото © пресс-служба «Таврида.Арт»

В Крыму, в Судаке, на площадке арт-кластера «Таврида» проходит Летняя школа, посвящённая выдающемуся крымскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому. Это событие, организованное в рамках Академии «Меганом», является частью масштабного проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В 2025 году «Таврида» в одиннадцатый раз собирает молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. Третья летняя школа, приуроченная к 180-летию цикла черноморских пейзажей Айвазовского, объединила 400 талантливых молодых творцов в возрасте от 18 до 35 лет со всей России. Среди участников — художники, фотографы, скульпторы, реставраторы и иконописцы, дизайнеры одежды и предметные дизайнеры, а также искусствоведы, регионоведы, культурологи, экскурсоводы и ивент-менеджеры.

В рамках Летней школы с лекцией выступила Вероника Коржевская, сооснователь платформы ХУДОЖНИКИ/ARTISTS.

Комментируя своё выступление, Вероника отметила: «Нам очень важно делиться с молодыми художниками инструментами, которые помогут им развиваться и продвигать своё творчество в современном мире. Сегодня недостаточно быть просто талантливым: необходимо уметь эффективно взаимодействовать с аудиторией, использовать цифровые возможности и строить личный бренд. Наша лекция была посвящена тому, как находить свою аудиторию и монетизировать искусство, сохраняя при этом уникальность и вдохновение. Мы говорили о том, как использовать различные онлайн-платформы, как правильно презентовать свои работы и как выстроить успешную карьеру в современном арт-пространстве. Вдохновляющая атмосфера “Тавриды” и заинтересованность участников показали, что подобные знания крайне востребованы, и мы рады быть частью этого образовательного процесса».

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