На Игропроме в Москве представили игры для электромобиля

В Москве на фестивале «Игропром» подведены итоги образовательной программы «Креатон: игра для Атома», которая проходила в Академии творческих индустрий «Меганом» (проекте «Таврида.АРТ»). Победители смогут совместно с командой Атома доработать игры, созданные для интеграции в электромобиль, разместить их на платформе Атом Маркет.

С 14 по 19 августа в Крыму в Академии творческих индустрий «Меганом» проходила образовательная программа «Креатон: игра для Атома». Участникам предстояло разработать игры, которые будут отображаться на лобовом стекле электромобиля Атом при помощи технологии дополненной реальности. Итоги подвели в Москве на фестивале «Игропром».

Проект «Креатон: игра для Атома» — это бесплатная образовательная программа для разработчиков и специалистов разных направлений, которые смогли попробовать свои силы в создании инди-игр для электромобиля Атом.

Участниками программы стали 73 специалиста из ИТ-сферы: иллюстраторы, графические дизайнеры, гейм-дизайнеры, сценаристы игр, маркетологи и руководители проектов из разных регионов России: от Москвы и Санкт-Петербурга до Татарстана и Кемерова.

Формат программы был смешанным: первый этап проходил онлайн, а затем лучшие команды пригласили в Академию «Меганом» на интенсив по доработке своих проектов вместе с экспертами Атома. После этого участники продолжили дистанционную работу под наставничеством экспертов.

«Все участники образовательной программы «Креатон: игра для Атома» прошли большой и сложный путь реальных разработчиков игр и показали себя с лучшей стороны. Наша программа — это реальная возможность для молодых специалистов поспособствовать технологическому развитию нашей страны и объединить усилия в работе над проектом, имеющим коммерческое продолжение. Очень надеемся, что разработки всех участников в итоге окажутся на Атом Маркете, и каждый владелец электромобиля сможет поиграть в игры, созданные молодыми и амбициозными специалистами, которые готовы к новым вызовам. Мы уверены, что для каждого участника этот проект уже открыл и ещё откроет новые возможности для личностного и профессионального роста. Мы рады столь успешному взаимодействию и продолжаем развивать науку, технологии и творчество все вместе!» — рассказала Нелли Рамаева, специалист службы научно-технического развития и инноваций арт-кластера «Таврида», продюсер образовательной программы «Креатон: игра для Атома».

По итогам образовательной программы были определены победители:

Команда «Жрецы», игра «Атомск». Задача игрока — заработать деньги, чтобы восстановить город и обновить его автопарк.

Команда «Мудрецы», игра «Заклинариум». Игроки ловят привидений под музыку. Поймал привидение — заработал очки, не успел — потерял жизнь.

Команда «Андроиды», игра «Атомный мёд». Жанр игры — казуальный градострой с разнообразными мини-играми в стиле ретро.

Победители получат поддержку специалистов Атома на этапах доработки своих игр, а также возможность первыми разместить проекты на платформе Атом Маркет. Монетизация игр полностью принадлежит их разработчикам.

«Это было классное приключение длиною в несколько месяцев! Когда я только подавал заявку, то руководствовался тем, что просто хотел попробовать себя в гейм-деве. Я подался как сценарист — до креатона у меня уже имелся опыт написания киносценариев, но не было совершенно никакого опыта в игровых разработках. И мне хотелось почувствовать на себе специфику сценарной работы в играх. Но я и подумать не мог, что в итоге наша команда пройдёт все этапы и будет выступать на «Игропроме», — поделился Артур Сухонин из команды «Мудрецы».

Учитывая высокий уровень всех представленных работ, организаторы учредили дополнительные номинации. Награда за лучшую концепцию досталась команде «Маги», а команда «Чернокнижники» была отмечена за лучшую графику.

Ребята получили возможность доработать свои проекты, пройти повторную защиту и получить сертификат на публикацию игры. Это открывает перед ними новые перспективы в игровой индустрии и возможность реализовать свои творческие идеи на практике.

«Мне было приятно лично взаимодействовать с участниками креатона, прорабатывать вместе с ними идеи, проходить через трудности и в итоге увидеть прекрасные результаты, которые имеют отличный потенциал. Команды демонстрировали нестандартное мышление и оригинальный подход к проектированию игр, стараясь использовать уникальные возможности Атома с его проекционным дисплеем дополненной реальности и планшетом на руле. Наблюдая за участниками, можно смело утверждать, что развитие творчества, науки и инноваций в нашей стране никогда не будет стоять на месте!» — рассказал Иван Соломин, директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью в Атоме.

Кроме того, в рамках коллаборации с «Тавридой» и «Игропромом» были внесены изменения в интерактивную игру «Атом Сити», которая была запущена Атомом совместно с Trend Surfers в Telegram в июне 2024 года. В рамках игры предусмотрен призовой фонд: участники, проехавшие наибольшее расстояние, получат призы от Атома и его партнёров.

Фото © пресс-служба арт-кластера «Таврида»