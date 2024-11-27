IP для IPO: фэшн-дизайнерам рассказали, как увеличить стоимость компании с помощью нематериальных активов

Лекала и выкройки, эскизы и технологии производства тканей, орнаменты и оттенки — все это объекты интеллектуальных прав, которые обеспечивают заработок дизайнеров одежды и представителей легкой промышленности. Как наиболее эффективно использовать нематериальные активы в своей предпринимательской деятельности, участникам сессии «Мода и дизайн: от идеи до IPO» на III Международном форуме стран СНГ «Содружество моды» рассказала руководитель проекта n’RIS Наталья Беленькая.

В фэшн-дизайне, как и в других креативных индустриях, важнейшую роль играет интеллектуальная собственность. Именно права на результаты творческой деятельности превращают творчество в бизнес, напомнила Наталья Беленькая: «Эскиз платья, цвет, орнамент, конструкция костюма, инженерно-технологические решения, связанные с производством ткани, дизайнерская фурнитура — все это объекты интеллектуальной собственности, которые могут охраняться в режиме авторского права, как промышленные образцы, секреты производства и даже изобретения».

Если регистрация промышленного образца потребует времени и усилий, то авторским правом любой объект охраняется автоматически с момента создания. Не исключение и одежда. Однако важно иметь в виду, что в случае кражи идеи отстоять свою правоту в суде будет куда проще, предварительно «подстелив соломки», а именно зафиксировав свое авторство. Речь идет о процедуре депонирования, буквально «упорядоченного хранения», когда созданный объект помещают в такое место, где он не может быть изменен. Пример депонирования — отправка экземпляра самому себе заказным письмом. В случае спора конверт можно будет распечатать и тем самым подтвердить, что вы располагали экземпляром раньше, чем ваш оппонент, а значит, авторство за вами, пока не доказано обратное. Другой вариант — нотариальное заверение.

Наиболее удобный, дешевый и современный способ подтвердить интеллектуальные права на объект — цифровое депонирование: размещение материала в защищенной ячейке с помощью одного из многочисленных цифровых сервисов. Скажем, депонирование на n’RIS обойдется приблизительно в 900 рублей, при этом обеспечено будет не только хранение файла с гарантиями его сохранности и неизменности, но и регистрация сведений о нем в общественно-государственном распределенном реестре РЦИС.РФ. Последнее дает доступ к экосистеме цифровых инструментов, позволяющей эффективно управлять правами на объект в онлайн-среде. Для дизайнеров и других креаторов, работающих с изображениями, в системе n’RIS предусмотрен особый подсервис ArtCloud, где очень удобно размещать серии эскизов и набросков.

Помимо депонирования произведений необходимо своевременно урегулировать все правовые отношения с участниками процесса: штатными сотрудниками, фрилансерами, подрядчиками. «Следует помнить о том, что права на выкройку не перейдут от исполнителя к заказчику автоматически. Чтобы это произошло, должен быть подписан договор авторского заказа, включающий условия отчуждения исключительного права», — отметила Наталья Беленькая.

После того как авторские права защищены, можно подумать о регистрации патента на промобразец. Патентовать имеет смысл лишь те решения, которые определенно обладают высоким коммерческим потенциалом, при этом решение должно быть новым и оригинальным. Кое-что можно попробовать оставить в тайне. Секрет производства — тоже объект интеллектуальных прав, которым можно распоряжаться. Однако для того, чтобы он функционировал в этом качестве, должны быть соблюдены нормы конфиденциальности информации. Секрет производства, ставший известным третьему лицу, больше не объект интеллектуальных прав.

Охрану в режиме интеллектуальной собственности можно дополнить охраной в режиме коммерческой тайны. Для этого с сотрудниками и всеми участниками творческого и производственного процесса необходимо заключить договоры о неразглашении.

Всю интеллектуальную собственность — от депонированных эскизов до зарегистрированных изобретений — имеет смысл учесть на балансе организации в качестве нематериальных активов. «Это может существенно повысить капитализацию компании и сделать ее привлекательнее в глазах инвесторов. В условиях креативной экономики солидный портфель нематериальных активов становится важнейшим конкурентным преимуществом», — пояснила руководитель n’RIS.

На полях форума n’RIS заключил соглашение о партнерстве с Казанским государственным институтом культуры. «Коллеги очень щепетильно относятся к работам своих студентов и преподавателей, активно работают с промышленностью в рамках коллабораций. Они понимают, что роль интеллектуальной собственности в этих процессах сегодня велика как никогда. Учитывая их интерес к теме, мы договорились организовать отдельный вебинар об охране художественно-конструктивных элементов в индустрии моды», — отметила Наталья Беленькая.

В сессии также приняли участие ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица Анна Кислицына, директор Института искусств Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, начальник отдела внедрения дизайнерских разработок Ассоциации «Узтекстильпром» Камола Гулямова, президент Евразийской ассоциации этнодизайнеров России Роза Халтуева, художник-стилист, дизайнер компании R-graph Нигора Насимова, декан факультета дизайна Витебского государственного технологического университета Наталья Акиндинова, председатель Совета молодых ученых, преподаватель кафедры дизайна и моды Витебского государственного технологического университета Никита Захарчук, директор Института технологии легкой промышленности, моды и дизайна Эльмира Хайруллина, заведующий кафедрой коммуникаций, медиа и дизайна Евразийского международного университета Винера Бектенова, директор ОАО «Центр Моды» Елена Дегтерева, ведущий художник-модельер ОАО «Центр Моды», преподаватель ГУО «Центр «Национальная школа красоты» Антон Ярощик, руководитель частного предприятия «ОВАЦИЯ групп» Ирина Шарипова, декан факультета инноваций и традиций народной художественной культуры ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры» Расых Салахов.

Модерировала сессию проректор по инновационно-проектной деятельности Казанского государственного института культуры Татьяна Леонтьева.