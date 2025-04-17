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На Исторической сцене Большого театра состоялась церемония вручения премии BraVo

editor
By editor
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церемония вручения премии bravo
Фото © пресс-служба «Русской Медиагруппы»

15 апреля на Исторической сцене Большого театра прошло одно из самых красивых и долгожданных событий этого года: церемония вручения премии BraVo. Событие, которое неизменно объединяет выдающихся исполнителей классического искусства со всего мира, на этот раз также протянуло нить между величайшими в истории произведениями и современностью.

Премия BraVo – поистине уникальное событие. Представители из разных стран приезжают в Большой театр каждый год, чтобы выступить на сцене, являющейся мечтой для всех исполнителей классического искусства.

Торжественной церемонии предшествовала эксклюзивная выставка, посетить которую смогли только гости премии. В Белом зале была представлена редчайшая картина Василия Кандинского «Сумерки. Тунис» из коллекции тунисского коллекционера картин Кандинского и Рубцова Меди Дусса. Полотно оживил искусственный интеллект от Сбера – Kandinsky, благодаря чему стало возможным увидеть этапы создания этой удивительной работы и будто бы заглянуть в самые скрытые уголки старинного Туниса.

В Императорском фойе гостей премии ждала уникальная экспозиция императорского фарфора, возвращенная на Родину меценатом и общественным деятелем Владимиром Голубевым. Это легендарные «военные» тарелки времен царствования Александра I и Николая I.

«Эти шедевры – не просто произведения искусства, а символы мощи и доблести русской армии, воплощенные в хрупком, но вечном материале, – подчеркнул меценат. – Каждая тарелка, каждая ваза с батальными сценами и военными символами прославляла подвиги русских солдат, напоминая о величии Отечества».

Владимир Голубев также рассказал о желании возродить традицию создания на Императорском заводе военных тарелок, которые будут прославлять военные подвиги России прошлых лет и сегодняшнего дня.

Выставку посвятили объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году защитника Отечества.

Приветственное слово Президента открыло и церемонию на сцене Большого театра.

«Ваше традиционное мероприятие по праву считается ожидаемым и по-настоящему праздничным событием в культурной жизни столицы, – подчеркнул Владимир Путин в своем обращении. – Оно славится насыщенной программой, дружеской, одухотворенной атмосферой, объединяет на легендарной сцене Большого театра талантливых артистов из России и других государств, среди которых яркие представители музыкального, балетного, оперного искусства. Уверен, что сегодняшний вечер пройдет на высокой творческой ноте и надолго запомнится его участникам и гостям. И конечно, внесет созидательный вклад в укрепление международных гуманитарных связей».

Ведущими церемонии выступили Елена Север и Вячеслав Макаров.

«Музыка на волнах радио – образец хорошего вкуса, приверженность к которому на протяжении 25 лет демонстрирует Radio Monte Carlo», – обратилась к гостям вечера бессменная ведущая церемонии Елена Север.

В этом году премия стала кульминацией празднования 25-летия Radio Monte Carlo. И церемония в неповторимой манере объединила классику и хиты, звучащие на волнах радиостанции. Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини и «Умирающий лебедь» Камиля Сен-Санса соседствовали на одной сцене c Moon river Генри Манчини и «Верните память» в исполнении Елены Север.

Одна из легендарных классических композиций Антонио Вивальди «Лето» из цикла концертов «Времена года» прозвучала в современной обработке в исполнении трех виртуозных пианистов Bel Suono. А одним из самых трогательных моментов церемонии стала тема саундтрека из фильма «Список Шиндлера» в исполнении солиста Imperial Orchestra Владимира Солуянова, впервые вышедшего на Историческую сцену, и симфонического оркестра Большого театра. Под проникновенные звуки скрипки на сцене появились черно-белые фото военных лет.

«Мы выбрали «Список Шиндлера» в честь 80-летия Победы. И сегодня на репетиции я почувствовал там новые нотки. Это, в первую очередь, память, наша история. Все, что связано с Великой Отечественной войной, для нас очень важно», – рассказал солист о выборе композиции.

Зрители смогли познакомиться с самобытной национальной музыкой стран – участниц церемонии.

Иллюстрацией удивительного и вместе с тем невероятно органичного соединения культур стало выступление темнокожего тенора из ЮАР Лукханьо Мояке, исполнившего арию Ленского из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского. Публика встречала солиста необычайно горячо.

По традиции премия BraVo объединила представителей десятков стран: от Индии до Сербии, от Японии до Беларуси. Участники мероприятия говорили самые теплые слова в адрес России.

«Позвольте выразить мою глубочайшую признательность за это исключительное признание нашей работы, – рассказал лауреат номинации «Опера года» итальянский режиссер Джанкарло дель Монако. – Для меня невероятно трогательно и почетно стоять на той же сцене, где когда-то выступал мой отец, как артисту и как награжденному, перед всеми вами. Русская культура и искусство всегда были краеугольным камнем творческого пути нашей семьи. Мы вложили в это дело свои сердца – и, кажется, у нас получилось. Спасибо большое! Спасибо, BraVo! Спасибо, Россия!»

Завершился грандиозный концерт впечатляющим выступлением всех лауреатов премии, исполнивших легендарную хоровую композицию «Славься» из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» в сопровождении хора Большого театра и хора Сретенского монастыря.

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