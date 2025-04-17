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ДомойМоскваВ Пространстве Айдына Зейналова открылась выставка «Искусство быть в форме»

В Пространстве Айдына Зейналова открылась выставка «Искусство быть в форме»

editor
By editor
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выставка айдына зейналова
Худоожник Айдын Зейналов

Ее автор, скульптор Айдын Зейналов, предлагает поразмышлять о многогранности понятия «форма» и о том, как одни формы могут порождать другие. Каким может быть результат этих трансформаций? Как он влияет на искусство? Ведет ли он к прогрессу или просто отвечает потребностям своего времени?

Экспозиция показывает процесс создания произведений искусства в динамике – демонстрируются скульптуры, их силиконовые формы, предметы одежды с изображениями скульптур — проводники в мир прекрасного.

«Мне, скульптору, интересно экспериментировать с одеждой, потому что сложно взять под мышку 30-килограммовую скульптуру, ходить с ней по городу и показывать ее людям. Конечно, есть выставки, но это всегда ограниченные время, пространство, посещение. Я подумал, а что, если скульптуру нанести на одежду – и тогда это уже будет способом экспозиции одежды, так ведь?», – говорит скульптор Айдын Зейналов.

Одежду автор тоже считает произведением искусства, напоминая о роскошных, из шикарных тканей, сложно пошитых, украшенных драгоценностями нарядах фараонов, патрициев, коронованных особ. Но на выставке – одежда другая. На холстах оказываются современные творения: футболки, худи, свитшоты модного размера оверсайз. Посыл Айдына Зейналова – сделать искусство доступным и повседневным. И – популяризировать скульптуру.

«Я хочу показать рождение скульптуры – всю цепочку. Объяснить, что принт – это не просто картинка на одежде, а долгий и трудоемкий процесс. Сначала это лепка, формовка силиконовая, гипсовая, воскование. Потом работы, связанные с производствами – металлургическим и литейным. Это плавка металла, его обработка, сварка. Сложнейший путь, который превращается всего лишь в картинку на футболке», – делится Айдын Зейналов.

Для того, чтобы двигаться вперед и созидать – нужно стараться всегда быть в идеальной форме: физической, интеллектуальной, обладать силой воли и духа. И это непросто, а потому это и есть настоящее искусство. Искусство быть в форме.

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