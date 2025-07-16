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Выставка Тимофея Смирнова «Мера ценности открылась в РАХ

editor
By editor
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Т.И. Смирнов. Третий не лишний. 2022 г. Холст, карандаш, акрил. 155х155. Собственность автора
Т.И. Смирнов. Третий не лишний. 2022 г. Холст, карандаш, акрил. 155х155. Собственность автора

Российская академия художеств представляет выставку произведений современного живописца и графика, члена Московского отделения Союза художников России Тимофея Игоревича Смирнова «Мера ценности». Экспозиция является продолжением одноименного проекта, начатого в 2011 году, посредством которого автор формулирует критическое высказывание об утопичности современного мира.  

Мастер работает в жанре метареализма — соединении методов фотореалистической живописи и графики с современным языком рекламы, коллажа и цитат из мирового культурного наследия, что позволяет ему создавать картины на вечные темы, в которых каждый аспект повседневной жизни подвергается оценке ценности.

Тимофей Смирнов родился в 1980 году в Москве. Получил классическое художественное образование, сначала с отличием окончив в 1998 году Московский художественный академический лицей при Российской академии художеств, затем Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова. За достижения в учебе был отмечен стипендией Министерства культуры Российской Федерации. Закончил аспирантуру Государственного института искусствознания в 2007 году, в Научно-исследовательском институте Российской академии художеств защитил диссертацию на тему «Фотореализм в живописи и графике в России последней четверти ХХ века» и получил степень кандидата искусствознания.

В 2009 году завершил стажировку в Творческой мастерской графики РАХ под руководством академика РАХ А.Д. Шмаринова. В разные годы был поощрён наградами Российской академии художеств: медалью «Достойному» за серию графических работ «Путешествие вокруг моей комнаты» (2008), дипломами (2011, 2017) и благодарностями (2019) РАХ. Имеет научные публикации, автор монографии «Фотореализм в России. Смотреть и видеть», где анализируется эстетика и философское содержание этого направления искусства. Постоянный участник выставок с 2004 года, его персональные проекты экспонировались в «FineArt Gallery», мемориальном музее «Творческая мастерская С.Т. Коненкова» Российской академии художеств, а также в рамках специальной программы Московской биеннале современного искусства.

  Авторская выставка «Мера ценности» дает зрителю представление о мастере в двух ипостасях, как о графике-станковисте и живописце; в 2013 году получил грант Президента Российской Федерации как один из лучших творческих проектов общенационального значения в области культуры и современного искусства. В основе художественного высказывания Тимофея Смирнова лежат поэтические метафоры, визуальные аллегории. При формировании образов он в основном использует свои впечатления от окружающего мира, а также воспоминания о культурных раритетах прошлого. В графике предстает перед зрителем как философ и романтик, поражающий виртуозностью карандашного рисунка.

Сам автор так характеризует выставку: «Я и сам не знаю, что такое “мера ценности” наверное — это неприкосновенный запас. Он должен быть у каждого. Но в то же время, так ли это – НЕ ЗНАЮ. Но именно эти “Н” – “НО”; “НЕ”; “НА”; “Насколько” и “Несколько” и “З” – “знания”, “запасы”, “заметки”, “заветы”, “загадки”, выходящие и выплывающие из нашей общей культурной памяти, стали темой моих работ. Они же и становятся в моей транскрипции “Мерой ценности сущего”, так как обеспечены той самой “культурной” валютой времени и безвременья. Множество литературных и историко-культурных ассоциаций, напоминаний и недомолвок, заключенных в изобразительном строе картин, рассчитано на развитое интеллектуальное восприятие зрителем, готовым принять участие, подхватить и продолжить предложенную мною тему, ход безмолвных рассуждений».

Пресс-служба РАХ на основе статей Ирины Филатовой и Марии Москвичевой.

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