Выставка Тимофея Смирнова «Мера ценности открылась в РАХ

Российская академия художеств представляет выставку произведений современного живописца и графика, члена Московского отделения Союза художников России Тимофея Игоревича Смирнова «Мера ценности». Экспозиция является продолжением одноименного проекта, начатого в 2011 году, посредством которого автор формулирует критическое высказывание об утопичности современного мира.

Мастер работает в жанре метареализма — соединении методов фотореалистической живописи и графики с современным языком рекламы, коллажа и цитат из мирового культурного наследия, что позволяет ему создавать картины на вечные темы, в которых каждый аспект повседневной жизни подвергается оценке ценности.

Тимофей Смирнов родился в 1980 году в Москве. Получил классическое художественное образование, сначала с отличием окончив в 1998 году Московский художественный академический лицей при Российской академии художеств, затем Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова. За достижения в учебе был отмечен стипендией Министерства культуры Российской Федерации. Закончил аспирантуру Государственного института искусствознания в 2007 году, в Научно-исследовательском институте Российской академии художеств защитил диссертацию на тему «Фотореализм в живописи и графике в России последней четверти ХХ века» и получил степень кандидата искусствознания.

В 2009 году завершил стажировку в Творческой мастерской графики РАХ под руководством академика РАХ А.Д. Шмаринова. В разные годы был поощрён наградами Российской академии художеств: медалью «Достойному» за серию графических работ «Путешествие вокруг моей комнаты» (2008), дипломами (2011, 2017) и благодарностями (2019) РАХ. Имеет научные публикации, автор монографии «Фотореализм в России. Смотреть и видеть», где анализируется эстетика и философское содержание этого направления искусства. Постоянный участник выставок с 2004 года, его персональные проекты экспонировались в «FineArt Gallery», мемориальном музее «Творческая мастерская С.Т. Коненкова» Российской академии художеств, а также в рамках специальной программы Московской биеннале современного искусства.

Авторская выставка «Мера ценности» дает зрителю представление о мастере в двух ипостасях, как о графике-станковисте и живописце; в 2013 году получил грант Президента Российской Федерации как один из лучших творческих проектов общенационального значения в области культуры и современного искусства. В основе художественного высказывания Тимофея Смирнова лежат поэтические метафоры, визуальные аллегории. При формировании образов он в основном использует свои впечатления от окружающего мира, а также воспоминания о культурных раритетах прошлого. В графике предстает перед зрителем как философ и романтик, поражающий виртуозностью карандашного рисунка.

Сам автор так характеризует выставку: «Я и сам не знаю, что такое “мера ценности” наверное — это неприкосновенный запас. Он должен быть у каждого. Но в то же время, так ли это – НЕ ЗНАЮ. Но именно эти “Н” – “НО”; “НЕ”; “НА”; “Насколько” и “Несколько” и “З” – “знания”, “запасы”, “заметки”, “заветы”, “загадки”, выходящие и выплывающие из нашей общей культурной памяти, стали темой моих работ. Они же и становятся в моей транскрипции “Мерой ценности сущего”, так как обеспечены той самой “культурной” валютой времени и безвременья. Множество литературных и историко-культурных ассоциаций, напоминаний и недомолвок, заключенных в изобразительном строе картин, рассчитано на развитое интеллектуальное восприятие зрителем, готовым принять участие, подхватить и продолжить предложенную мною тему, ход безмолвных рассуждений».

Пресс-служба РАХ на основе статей Ирины Филатовой и Марии Москвичевой.