На кинофестивале «Зеркало» впервые обсудили возможности продвижения малых городов через кино и медиа

Впервые представители креативных индустрий обсудили возможности продвижения малых городов через кино и медиа. Мероприятие было приурочено к 800-летию города Юрьевец.

С 1 по 3 июля в рамках XVII-го Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» прошла серия мероприятий, посвящённых проблемам развития малых городов. Участники public talk «Местные в кино: как продвигать территории через кино и видеоконтент» в Кинешме обсудили экономический и социокультурный потенциал локаций, оказавшихся в объективе кинокамеры. В Юрьевце форум «Малые города: новые территории креативных индустрий» объединил представителей госсектора, творческих профессий и бизнес-сообщества: на повестке стояли вопросы брендирования, взаимоотношений власти и местного сообщества и реализации культурных проектов в городской среде. Организаторы также предусмотрели специальные показы видеопроектов о малых городах России.

Соорганизатором форума выступило АНО «Центр территориального развития», мероприятие прошло при поддержке Правительства Ивановской области.

XVII-й Международный кинофестиваль «Зеркало» запомнится гостям не только уникальными программами кинопоказов, но и необычной деловой программой: в контексте предстоящего празднования 800-летия Юрьевца в 2025 году было решено провести ряд мероприятий о стратегиях и проблемах развития малых городов с участием экспертов. В течении трёх дней, с 1 по 3 июля, в Кинешме, Юрьевце и Иваново представители государственного сектора, бизнес-сообщества и творческих профессий анализировали уже существующие примеры влияния креативной экономики на рост благосостояния локаций и рассматривали способы создания туристически и инвестиционно привлекательных городских пространств через укрепление креативных индустрий на местах.

Мария Мурашова, Михаил Разумовский, Наталья Коренева, Олег Степанов, Илья Орлов-Бунин, Никита Тихонов-Ражу, Игорь Намаконов

1 июля в Кинешме прошёл public talk «Местные в кино: как продвигать территории через кино и видеоконтент». Модератором дискуссии стал Никита Тихонов-Рау, режиссёр, продюсер, автор более 30 документальных фильмов социальной тематики, генеральный директор АНО Лаборатория Социальных Коммуникаций «Третий Сектор» / ООО «Студия Артвидео», вице-президент Гильдии Неигрового Кино и ТВ по спецпроектам. Выступления спикеров, среди которых были генеральный директор Федерации креативных индустрий, член Экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив Игорь Намаконов; архитектор, психолог, член Международного Союза дизайнеров, действительный член Ассоциации Трансперсональной психологии и психотерапии, заместитель председателя правления Русского Архитектурно-Строительного Общества, руководитель студии «Антропологического дизайна», эксперт РАНХиГС по территориальному развитию Наталья Ивановская; создатель кооператива LavkaLavka, сообщества «Счастливые», соучредитель проекта «Россия 2062» и АНО «Большая земля» Борис Акимов; социальный предприниматель, соучредитель проекта «Россия 2062» и АНО «Большая земля» Олег Степанов; архитектор проекта Культурного центра «Тарковский»; сооснователь, художественный руководитель Ktomy.media; сооснователь, управляющий партнер APREL ARCHITECTS Михаил Разумовский; художник, литератор, графический дизайнер, куратор, лауреат Государственной премии в области современного искусства «Инновация» (2015) Евгений Стрелков; креативный директор Агентства развития Сысерти, программный директор фестиваля «Лето на Заводе», сооснователь креативного кластера «На Заводе», продюсер и соавтор проекта «Антихрупкость» Илья Орлов-Бунин и профессиональный экскурсовод, заместитель директора по научной работе МБУК «Тотемское музейное объединение» Наталья Коренева, чередовались с показами видеопроектов о жизни обитателей различных территорий России. Герои проектов «Россия On Air», «Поуехавшие», «Россия. Ближнее будущее» и «Очаги» открывают свой бизнес, возрождают народные промыслы и являются хранителями исторической памяти самобытных уголков страны – эксперты единодушно высказались в пользу популяризации деятельности подобных сообществ с помощью видеоконтента. Ситуация, когда фильм способствуют повышению узнаваемости бренда города, рассказывая о его традициях и истории с необычного ракурса, обсуждалась в контексте просмотра документальной картины «Не только пастила» и эпизодов альманаха «Ниже Нижнего».

Режиссёр, продюсер, автор более 30 документальных фильмов социальной тематики, генеральный директор АНО Лаборатория Социальных Коммуникаций «Третий Сектор» / ООО «Студия Артвидео», вице-президент Гильдии Неигрового Кино и ТВ по спецпроектам Никита Тихонов-Рау:

«Андрей Тарковский говорил, что искусство возникает как ответ на несовершенство мира. В этом смысле разговор о развитии через кинематограф малых городов Ивановской области и России в целом – логическое продолжение этого тезиса. Кино и видеоконтент обладают огромным потенциалом для общественных трансформаций. Я рад, что в этом году на площадках «Зеркала» собрались такие интересные эксперты, яркие, пассионарные люди, которые глубоко чувствуют время и общественные настроения. От их деятельности в сфере кино и социального проектирования во многом зависит наше общее будущее. Спасибо фестивалю за организацию этой содержательной дискуссии!»

Социальный предприниматель, соучредитель проекта «Россия 2062» и АНО «Большая земля» Олег Степанов:

«Чем живы русские малые города? Еще раз убедился, что не комфортной городской средой. Самое глубокое впечатление оставили проекты удивительных местных жителей – творцов настоящей реальности, настоящей среды. Восстановление усадьбы Студеные Ключи местным бизнесменом Александром Широковым, музей семьи, который создала в Кинешме Мария Мурашова, и «Павликов дом» Виктора Павликова в Юрьевце – вот настоящая «креативная индустрия», которая возрождает малые города».

Создатель кооператива LavkaLavka, сообщества «Счастливые», соучредитель проекта «Россия 2062» и АНО «Большая земля» Борис Акимов:

«Местные сообщества – настоящие двигатели территорий. Мы в нашем проекте «Россия 2062» любим говорить, что истинные и ценнейшие залежи полезных ископаемых России, которые мы пока не очень умеем использовать, – это творческие люди на местах. На форуме мы познакомились с несколькими удивительными людьми, которые развивают своими силами малые города. Честь им и хвала».

Архитектор проекта Культурного центра «Тарковский»; сооснователь, художественный руководитель Ktomy.media; сооснователь, управляющий партнер APREL ARCHITECTS Михаил Разумовский:

«Невероятно тонкий и трогательный концерт-открытие кинофестиваля «Зеркало» – живая музыка Эдуарда Артемьева на фоне старого Юрьевца, и над этим всем – Симоновская церковь. Пожалуй, лучшей площадки для форума и направления «Малые города: Новые территории креативных индустрий» сложно себе представить. Сам фестиваль и его уровень – яркий пример, того, что подобная тема имеет огромное значение. Организаторам удалось собрать очень интересный состав экспертов, дискуссия получилось живой и содержательной. Ласточки, что кружили над Георгиевской колокольней, дальний вид от беседки в Студёных ключах, разговор в ЯМузее – думаю, каждый из участников увез с собой на память».

2 июля состоялся форум «Малые города: новые территории креативных индустрий», гостей которого принял фестивальный шатёр на Георгиевской площади Юрьевца. К уже упомянутым спикерам присоединились Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский; сенатор РФ от Ивановской области, основатель Палехских мастерских Александр Гусаковский; руководитель управления нормативно-методической работы федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального автономного учреждения «Проектная дирекция Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» Джемал Сурманидзе; директор центра геодемографии и пространственного развития. МГУ им. М.В. Ломоносова, член экспертного совета минстроя РФ по горсреде Александр Панин; предприниматель, основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дымов» Вадим Дымов; профессор кафедры философии Ивановского государственного университета, руководитель направления по брендингу территорий АНО «Центр территориального развития», главный редактор журнала «Labyrinth. Теории и практики культуры» Михаил Тимофеев; автор и руководитель проекта «Потаённая Россия», предприниматель и меценат Алексей Шевцов; директор по маркетингу ОАО ХБК Шуйские ситцы Катерина Матросова; советник директора Всероссийского музея декоративного искусства; член научно-экспертного совета при Комитете Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера; координатор программ по развитию и сохранению народных промыслов России; автор десятков книг, карт, путеводителей и публикаций Николай Рогинский; директор АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» Ирина Корнилова; ведущий архитектор градостроительного бюро ООО «Мастер'с план», призёр всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2022, разработчик проектов благоустройства и мастерпланирования совместно с ДОМ.РФ Мария Давыденко и представитель ООО «Возрождение» Александра Вилкова. Михаил Тимофеев и Игорь Намаконов также выступили модераторами блоков, в этом же качестве в обсуждении поучаствовал доктор философских наук, заведующий кафедрой философии Ивановского государственного университета, главный редактор журнала «Ноосферные исследования», член рабочей группы Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых, куратор проекта «Лаборатория смыслов» Дмитрий Смирнов. Форум был разбит на три тематических блока: преображение малых городов, механизм создания бренда и каналы коммуникации. О том, что уже было сделано для будущего юбилейного торжества Юрьевца и что ещё будет реализовано, рассказали представители местных властных структур; эксперты-урбанисты поделились правилами развития комфортной городской среды через культурную сферу. Среди иных тем были затронуты вопрос роли музеев и архитектурных объектов в развитии малых городов, создание местного сообщества активистов для реализации общественно значимых проектов и меры поддержки, оказываемых со стороны бизнеса и власти для представителей креативных индустрий.

Профессор кафедры философии Ивановского государственного университета, руководитель направления по брендингу территорий АНО «Центр территориального развития», главный редактор журнала «Labyrinth. Теории и практики культуры» Михаил Тимофеев:

«Надо признать, что всё удивительным образом совпало — начало интенсивной скоординированной работы по исследованию малых городов ряда российских научно-исследовательских и образовательных институций, во многом обязанное статье Станислава Сергеевича Воскресенского в «Российской газете», и расширение формата кинофестиваля «Зеркало», где на форуме мы смогли обсудить, пока в первом приближении, важный аспект сложной темы перезагрузки таких городов, как Юрьевец. И опять же очень символично, что основная часть программы прошла именно здесь, в городе, который готовится к своему 800-летию и требует к себе особого творческого подхода, поскольку его культурный пласт без преувеличения — это феномен мирового значения».

Генеральный директор Федерации креативных индустрий, член Экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив Игорь Намаконов:

«Тарковский, наряду с Гагариным, является, с моей точки зрения, абсолютным глобальным русским XX века. Тема Global Russian как-то не уходила из повестки обсуждения экспертной группы, которая собралась на фестивале. Впервые в этом году фестиваль на два дня сделал фокус на развитии малых территорий. Конечно, раз я там тоже был, то развитие подразумевалось через креативные индустрии. В итоге подтвердилась в очередной раз наша эфкаишная парадигма: конкретный креативный лидер определяет любое изменение — качество, масштаб и интенсивность. И чем больше будет таких людей, тем быстрее мы вылезем из андеграунда. А Андрей Арсеньевич пусть для всех нас будет путеводной звездой в этом процессе. И пусть ближайшее десятилетие принесёт больше глобальных русских, для которых менять мир — не расхожая фраза, а принцип по жизни».

Ведущий архитектор градостроительного бюро ООО «Мастер'с план». Призёр всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2022, разработчик проектов благоустройства и мастерпланирования совместно с ДОМ.РФ Мария Давыденко:

«Фестиваль – одно из удивительных мероприятий этого лета. Организация, программа, гости – всё на высшем уровне. Для меня фестиваль стал чем-то очень родным: душевная атмосфера, искренняя заинтересованность людей в том, что они делают, огонь в глазах и энтузиазм заряжают на новые проекты. Это открытие новых людей, новых фильмов, новых ощущений. Спасибо за глубину, красоту и профессионализм, надеюсь, фестиваль будет развиваться и расти».

Архитектор, психолог, член Международного Союза дизайнеров, действительный член Ассоциации Трансперсональной психологии и психотерапии, заместитель председателя правления Русского Архитектурно-Строительного Общества, руководитель студии «Антропологического дизайна», эксперт РАНХиГС по территориальному развитию Наталья Ивановская:

«Идея помещать дискурс о развитии городов в творческое пространство целиком и полностью себя оправдала на фестивале "Зеркало". Музыка Эдуарда Артемьева изначала задала тон глубины и искренности, которая и дальше пронизывала пространство форума. Говорить об утилитарном, формальном и неважным стало не возможно. И весь форум Малых городов стал площадкой смыслов, реальной деятельности и сильных чувств».

Креативный директор Агентства развития Сысерти, программный директор фестиваля «Лето на Заводе», сооснователь креативного кластера «На Заводе», продюсер и соавтор проекта «Антихрупкость» Илья Орлов-Бунин:

«Мне кажется, мероприятия были больше для нас и про нас, чем от нас для кого-то еще. Я имею в виду важнейшую роль фестиваля как платформы для новых знакомств и обмена опытом – это была очень ценная возможность, которая, я уверен, даст очень неожиданные в хорошем смысле плоды в будущем».

2 июля в Музейно-выставочном центре города Иваново прошли специальные показы эпизодов проектов «Поуехавшие» и «Очаги. Новые серии», которые представили Борис Акимов, герой первого проекта о людях, променявших большие города на тихую глубинку, и Михаил Разумовский, автор идеи документального киноальманаха о жителях разных территорий России, в одиночку меняющих мир вокруг себя к лучшему. 3 июля автор проекта «Ниже Нижнего» Евгений Стрелков провёл сессию «Вопрос-ответ», приуроченную к показу.

XVII Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало» проходит в Ивановской области с 30 июня по 5 июля 2023 года. Мероприятия кинофестиваля реализуются при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области.

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